Grande offensive pour achever la Covid-19 au Sénégal (Par Doudou Ndiaye)

Il est déplorable et regrettable pour nous tous de voir crescendo la maladie prendre des proportions inquiétantes et terrifiantes dans notre pays, le Sénégal. Force est de reconnaitre que pour pouvoir inverser la tendance et l'amener vers celle plus favorable et plus rassurante, il nous faudra innover dans la démarche et les stratégies adoptées.





Au regard de la gestion de la pandémie à travers la planète, celle menée par les autorités sénégalaises avec leurs services techniques constitue sans nul doute, l'une des meilleures au monde, malgré les multiples contraintes socioéconomiques qui ne nous permettaient pas de prétendre à de tels résultats.





En termes d'innovation, ma proposition serait d'inviter les autorités du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal (MSAS) à développer une prophylaxie proactive à l'endroit des "sujets contacts" générés par les cas communautaires.





En effet, dans la stratégie actuelle, la découverte de chaque cas communautaire entrainerait automatiquement l'identification de "sujets contacts" qui seraient mis en observation sur une quinzaine de jour afin de voir s'ils vont infirmer ou confirmer la présence du coronavirus chez eux.





Dans notre présente proposition d'innovation, les autorités sanitaires seront donc appelées à développer un protocole avec l'hydroxy-chloroquine (à faible dose) ou toute autre pertinente substance pour une thérapie préventive en faveur de ces "sujets contacts".





Si cette thérapie préventive se révélait efficace à 90%, nos cas positifs journaliers pourraient donc se résumer pratiquement à la dizaine voire vingtaine de cas communautaires. Ce qui pourrait donner certainement des proportions beaucoup plus maitrisables de l'épidémie avant de pouvoir présager à assister à son extinction prochaine au Sénégal.





Menons donc, une offensive thérapeutique préventive sur les "sujets contacts" pour qu'ils ne deviennent plus des "cas contacts". Il ne nous resterait plus que des cas communautaires à gérer avec une diminution rapidement et d'une manière drastique du nombre de patients sous traitement.





Doudou NDIAYE, Chercheur-économiste