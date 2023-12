Gratitude et Honneur : Lettre d'un Militaire Invalide au Président Macky Sall (Par Moussa Keïta)

Cher Président Macky Sall,



Je m'adresse à vous non seulement en tant que militaire invalide, mais aussi en tant que témoin des efforts remarquables que vous avez déployés pour l'armée et pour la sécurité de notre nation. Votre décision récente d'octroyer des indemnités à nous, les 2 228 militaires retraités invalides, n'est que la dernière en date d'une série d'actions qui témoignent de votre engagement indéfectible envers ceux qui ont servi notre pays.



Sous votre leadership, l'armée sénégalaise a connu des améliorations significatives, tant en termes d'équipement que de formation, renforçant ainsi notre capacité à protéger la nation et ses citoyens. Vous avez compris que la sécurité d'un pays repose sur la force de son armée, et vous avez agi en conséquence.



Votre décision concernant les indemnités nous touche profondément. Elle va bien au-delà d'une aide financière; elle symbolise une reconnaissance et un respect pour le sacrifice que nous avons consenti. Beaucoup d'entre nous ont enduré des années de douleur et de luttes silencieuses, nos corps et nos esprits marqués par les rigueurs du service. Votre geste nous rappelle que ce sacrifice n'a pas été oublié, que nous ne sommes pas oubliés.



Les souvenirs des jours difficiles, des sit-in en ville, portant nos doléances et nos espoirs, semblent aujourd'hui moins amers. Vous avez rallumé en nous une flamme d'espoir et de fierté. Votre reconnaissance de nos services et de nos sacrifices restaure notre dignité et renforce notre foi en notre nation.



Monsieur le Président, je vous remercie du fond du cœur. Au nom de tous mes frères d'armes, pour vos actions continues en faveur de l'armée, pour la sécurité que vous travaillez sans relâche à garantir pour notre pays, et pour avoir honoré nos sacrifices avec une telle compassion et un tel respect.



Avec une gratitude et un respect incommensurables.



Lieutenant à la retraite

Moussa Keïta