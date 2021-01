Habib Niang en phase avec Macky Sall

Je salue, encore une fois, la clairvoyance du président Macky Sall qui, depuis le début de la pandémie dans notre pays, ne cesse de poser des actes dans le sens de combattre le coronavirus.La décision du chef de l'Etat d'instaurer le couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et de Thiès, en interdisant les déplacements de 21 heures à 5 heures du matin, pourrait ralentir la propagation du virus.Notre pays, le Sénégal, fait face à cette pandémie depuis plus de 10 mois. Le constat fait par les professionnels de la santé est alarmant : la deuxième vague de la Covid-19 est encore plus sévère que la première avec 72 décès en un mois. En plus, les cas détectés positifs, qui dépassent la barre des 100 par jour, constituent un réel danger pour le pays.Pour vaincre cet ennemi invisible et redoutable, toutes les forces vives de la Nation doivent se mobiliser car ce combat dépasse les divergences et les appartenances politiques.L'heure est donc à la mobilisation et la solidarité nationale.Comme durant la première vague, en tant que responsable politique de l'APR, je vais redéployer mes militants et reprendre la sensibilisation dans les universités, les marchés, les écoles et les places publiques afin de stopper la propagation du virus.Respectons les mesures barrières pour sauver notre pays.Que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal !Habib NiangResponsable politique APR