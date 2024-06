Harouna Dia : Un Philanthrope au Service de l’Afrique ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Le Sénégalais Harouna Dia continue de briller de mille feux au Burkina Faso. Lors d’une importante cérémonie, la commune de Ouagadougou lui a remis une attestation de reconnaissance pour son soutien exemplaire, son engagement dans le bitumage des voies de ladite commune.





Cette reconnaissance est bien méritée, car elle souligne son dévouement à améliorer la vie quotidienne des habitants de la capitale burkinabé.



C’est aussi une distinction de plus après que l’Académie des Sotigui, basée au Burkina Faso, a décidé de l’honorer par l’érection d’un monument qui porte son nom à l’avenue Kwamé Nkrumah dans la ville de Ouagadougou.



Harouna Dia est un ingénieur en hydraulique de formation. Il a d’abord fait ses armes dans la fonction publique, puis dans l’humanitaire en Casamance, au Tchad et au Burkina, avant de lancer sa propre affaire.





L’’enfant de Wendou Bossea dans le Fouta profond s’est naturellement beaucoup investi dans l’agriculture en Casamance.

Il a joué un rôle financier crucial dans l’élection du Président Macky Sall en 2012. Celui qui se définit comme « un homme du privé », «une sentinelle», aime rester «une force invisible», et préfère rester dans l’ombre et travailler dans le silence.



Sorti major de sa promo à l’Université polytechnique de Toulouse, ancien fonctionnaire de l’État du Sénégal et de l’Ong américain Africare, Harouna Dia s’est fait distinguer dans le poisson fumé à Ouagadougou.



Harouna Dia, par son initiative personnelle, a décidé d'investir dans les infrastructures de villes africaines et dans le soutien social de leurs populations .





Cette contribution va bien au-delà d'un simple geste philanthropique et a un impact direct et concret sur la qualité de vie des résidents, facilitant les déplacements, renforçant la sécurité routière et favorisant le développement économique.





En reconnaissant Harouna Dia, la commune de Ouagadougou rend hommage à un leader visionnaire qui comprend l'importance cruciale des infrastructures pour le développement urbain et social. Son exemple montre comment les entrepreneurs peuvent jouer un rôle catalyseur dans la transformation positive des communautés où ils opèrent.





Originaire du Sénégal mais profondément investi dans la croissance et le bien-être du Burkina Faso, Harouna Dia incarne l'esprit de solidarité africaine et la coopération interculturelle. Sa générosité et son engagement transcendent les frontières nationales, unifiant les peuples à travers des actions concrètes et significatives.





C’est ainsi qu’il a aidé plus de 2000 personnes dans la prise en charge de leurs frais médicaux au Maroc et en Tunisie.





Beaucoup de familles au Fouta ou dans d’autres localités ont bénéficié de ses largesses par des appuis importants à l’occasion des événements religieux ou familiaux.





En conclusion, l'histoire de Harouna Dia est un témoignage vivant de l'impact positif qu'un individu déterminé peut avoir sur sa communauté. Sa reconnaissance par la commune de Ouagadougou est un symbole de gratitude collective envers un homme dont les actions ont réellement changé des vies. Harouna Dia incarne l'esprit d'entraide et de responsabilité sociale que chaque citoyen devrait aspirer à suivre. À travers son exemple, il inspire non seulement au Burkina Faso mais à travers toute l'Afrique, démontrant que le succès des affaires et la philanthropie peuvent harmonieusement coexister pour le bien commun.







Que son engagement continue de briller comme un phare d'espoir et de progrès pour les générations à venir.