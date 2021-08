Hommage à Alioune Badara Cissé (ABC) : Un homme de consensus (Par Marie Bâ Aïdara)

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu d'ABC, Ancien Ministre des Affaires étrangères et Ancien Médiateur de la République.





Brillant avocat, ABC était un grand patriote, et un cadre de haut niveau.





Homme de conviction, généreux, pieux, courtois, véridique, serviable, discret, compétent, doublé d'une humilité sans commune mesure, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce partisan de la réunification de la grande famille libérale. Même dans la douleur, lorsqu'il perdit son fils, à la levée du corps, il exhortait les fils du Président Wade à se réunir dans l'unique intérêt du pays. C'est dire que c'était aussi un homme de paix dont le seul souci était le développement du Sénégal qu'il chérissait tant. Je partage comme lui, le souhait de voir tous les libéraux unis.





Nous nous sommes connus en 2012. Il m'avait reçue dans sa maison de fonction située, à l'époque, à Fann Résidence. Quand il fut nommé Médiateur de la République, il m'invita à la cérémonie de prise de fonction. Notre dernière rencontre remonte au 11 mars 2020 dans ses bureaux de la rue Vincens. Rencontre empreinte de cordialité où il me témoigna beaucoup de sollicitude .Nous échangions aussi souvent au téléphone. Il m'appelait toujours "ma sœur" et son dernier message consistait à formuler des prières en ma faveur . Me voici, à mon tour, dans la posture de formuler de ferventes prières à son endroit. Assurément, je n'y manquerais pas.





Je retiens de lui un homme bon, plein de compassion, d'une grande capacité d'écoute et très prompt à aider son prochain.





Le Sénégal perd assurément l'un de ses plus dignes serviteurs.





Je présente mes sincères condoléances au Président de la République, Son Excellence Macky SALL, à toute la Nation et à sa famille.





Qu'Allah, le Tout Puissant, lui accorde son pardon et l'accueille dans son paradis firdaws.





Marie Bâ AIDARA

Economiste/Ecrivain