Hommage à Ibrahima Kane (Par Papa Ibrahima Diassé)

Je retiens de notre cheminement, qu’il est un travailleur intelligent et acharné, un homme discret et courtois, qui de surcroît est un manager pragmatique.



Il sait bien faire la part des choses entre le travail et ce qui ne l’est pas.



Sa formation rigoureuse l’a formaté à tel enseigne qu’il est constamment concentré sur l’essentiel.



Devant les épreuves, Ibrahima Kane fait montre de courage et de fermeté sans jamais être indélicat.



C’est un grand patriote doux et sincère mais très exigeant dans le travail tant il est vrai qu’on ne peut pas être à une certaine station, si on n' a pas cette qualité majeure.



Il aura inscrit son empreinte dans la marche de la compagnie Air Sénégal en insufflant durant son passage, les valeurs de travail, le culte de l’excellence et l’obligation de résultat.



À coup sûr, il restera dans les annales du pavillon national.



Je lui souhaite bon vent.