Hommage à la femme du monde à travers cette Œuvre de la femme africaine (Par Malick MBOW Architecte )

Illustration Œuvre Artiste photographe Boubacar Touré Mandémory

Cette Œuvre est la démonstration, à suffisance, de ce qu'est la femme dans le développement et dans la vie tout court. Et l'occasion est aussi d’honorer l’un des plus grands artistes-photographes contemporains du nom de Boubacar Touré Mandémory





Nos mères ont œuvré pour la vie et ont donné la vie depuis l’aube des temps. Après avoir donné naissance, elles ont travaillé pour nous maintenir en vie ; elles sont dans les champs en plantant, au bord de la route en vendant, dans la maison en préparant des repas, rien d’autre que pour la survie de leurs progénitures. A travers cette œuvre majeure de Mandémory, c’est le témoignage parfait du lourd fardeau que toutes les femmes du monde particulièrement les femmes africaines portent de leur naissance à la fin de leur vie. Elles ont sacrifié leurs vies, leurs envies, leurs amours rien que pour la santé, la nourriture, le bonheur, des enfants du monde et…des hommes





Le monde ne tient son parcours perpétuel que par le maintien au sommet de la femme qui est un atout principal dans la croissance de l’humanité. Elles sont les seules à pouvoir nous parfaire nous les enfants, nous les hommes. Elles sont la naissance du monde par leur attitude faite de silence et de compromission voulue. Toujours derrière les hommes qui constituent un vecteur négatif et elles le vecteur positif pour créer un conducteur étincelant à la lumière du monde. C’est en ce sens que nous devrions prier et continuer à œuvrer pour que la Femme soit le Commandant, le Général le Maréchal du nouvel ordre mondial.





C’est pourquoi le 8 mars seul ne suffit pas, la femme doit être célébrée tous les jours et de la plus belle des manières.





Bonheur et Honneur toujours aux femmes pour la vie éternelle, Mère nourricière, Grand Merci aux Femmes, nos Mères, nos sœurs, nos épouses MERCI !





Malick MBOW Architecte