IDRISSA GANA GUEYE, LE MONSIEUR VOUS OSEZ ! (Par Malick MBOW)

« Face à Montpellier le week-end dernier, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye n'était pas présent. La raison serait qu'il a refusé de porter le flocage arc-en-ciel pour la lutte contre l'homophobie, selon 'RMC Sport'. Un acte jugé "homphobe" par plusieurs personnalités. »



Où allons-nous aujourd’hui ?N'avons-nous pas le droit de vivre autrement ou voudrait-on vraiment nous imposer une vision du monde unique, guidée et contrôlée. Ah oui si tu ne me ressemblespas vas te faire voir ailleurs, j'aurais même dit se faire « foutre » pour ne pas être vulgaire.





Gana est courageuxet au-delà du courage il pose une question majeure : a-t-on le droit de refuser l’assimilation quand par ailleurs d’autres acceptent et disent le Grand Remplacement (ce sont des milliers et des millions d’amis qui se réunissent et disent d’une même voix oui c’est une nouvelle théorie une nouvelle façon de sauver notre peuple notre culture soi-disant sinon pourquoi pas « la race aryenne »).







Une voix ! Gana désormais appelée ainsi démontreun courage à saluer car elle oppose une barrière à ne pas franchir. On commence par un maillot mais après on finira par nous dire que nos drapeaux doivent réserver désormais une petite place à cette marque ou couleur multiple que je ne veux même pas citer. Nos poupées, nos jeux, nos culottes, nos dessous sont tout doucement et parfaitement pensés pour que tout doucement le remplacement dans tous les rayons en vente libre se fasse par des poupées, des jeux et des dessous sans sexes.Attention le sigle qui deviendra la marque déposée seracette couleur multiple enfin l’arc en ciel(pas celui-là de l'Afrique du Sud qui valorise la diversité des couleurs, races ou autres ethnies) comme à l’époque la croix « gammée » s’imposait.





N'est-ce-pas que la liberté d’expression est définie par laliberté de penser, la libertéd’écriture, la liberté d’envie, la liberté de choix.Mais loin de cette liberté on nous impose de faire un choix unique c’est-à-dire une adhésion unique à cette couleur multiple.





Et pendant ce temps, la xénophobie et le racisme gagnent du terrain. Quand des supporters et certains joueurs font dans le racisme à outrance, on trouve le moyen de calmer les esprits au lieu de sévir. Aujourd’hui pour avoir défendu sa conviction religieuse et ses valeurs sénégalaises et africaines, on tente de jeter au pilori notre Gananational. Ne faisons pas dans l’émotion, Gana n'est pas un héros, il a un juste fait valoir son cœur . C’est à ce titre qu'il a besoinde notre soutien moral indéfectible.







Mesdames, messieurs, enfants nous sommes dans un monde contingent doncchangeant, nousn’avons plus le temps de penser qu’on nous prépare une nouvelle voie à suivre. Gno bagne, gnolank.





Le monde du grand remplacement trouvera son antidote dans le monde du refus !





Mr Gana GUEYE ton refus est le début du commencement de la fin du « Grand Remplacement » similaire au « Couleur Multiple ».Que chacun foutelapaix à chacun ! Ainsi le croisement se fera dans les valeurs de chacun et le respect d’autrui.











GRAND MERCI A TOI MAIS RETIENS UNE CHOSE QUE TU N’AURAS PAS D’ALLIEMAIS LE SEN3GAL EST AVEC TOI EN TE SOUHAITANT DE MA PART QUE DIEU TE GARDE. L’HISTOIRE RETIENDRA ! GO GAINDÉ.