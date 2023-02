Idy : le cheveu dans la soupe ! (Par Ibrahima Baba SALL)

Les populations de Thiès dans leur écrasante majorité ont réservé un accueil des grands jours à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky SALL, à l'occasion de la tournée économique qu’il a effectuée dans la région du 08 au 11 février 2023.

Les populations des trois départements que sont Thiès, Tivaouane et Mbour ont rivalisé d'ardeur pour à qui mieux mieux témoigner toute leur gratitude et leur reconnaissance à leur président.

Ce dernier vient, en effet, après les grands efforts faits en 2014, étaler à nouveau toute sa générosité et celle de l'Etat pour cette région qui compte beaucoup dans l'économie de notre pays.

Elle vient ainsi de bénéficier de 20 mesures phares, dont la mise en œuvre va consister à y investir 1500 milliards de francs CFA, dans le cadre du Plan prioritaire d'investissements 2023-2025.

Les chemins de fer, l’éducation et la formation, la sécurité, l’économie maritime, le pétrole et le gaz, le tourisme, l’emploi, l’artisanat et l’agriculture font partie des secteurs devant bénéficier de cet important programme.

Tout serait dans le meilleur des mondes possibles si le Président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, on ne sait quelle mouche l'a piqué, n'avait pas fait cette maladroite déclaration.

En effet, ce n'était ni le lieu, encore moins le moment indiqué pour, comme il le prétend, avec sa suffisance mal placée qui fait sa mauvaise réputation, prier ou donner publiquement des conseils au Président Macky SALL.

Le faisant, il vient encore de prouver à la face du monde qu'il est lui-même le visage et le symbole de la "tortuosité", terme qu'il a utilisé pour qualifier feu le Ministre Djibo Ka lorsque que ce dernier avait quitté sa famille socialiste.

Sa trajectoire politique montre que dans ce domaine, Idy a fait pire que quiconque.

S'étant trop vite taillé les habits de quatrième président de la République du Sénégal, il s'est empressé de fouiller dans les dossiers mêmes médicaux du Président Abdoulaye Wade, cet hommequi l'a fait et qui lui vouait une confiance presque aveugle.

C'est ainsi qu'il a abusé de cette confiance dans le cadre des chantiers de Thiès où il avait fait paraître toute sa gourmandise financière en détournant tout le budget réservé à la région au profit de la seule ville de Thiès.

Ceci lui avait valu son éjection du gouvernement et tous les déboires qui ont suivi.

Cette tortuosité et son inconstance expliquent sa chute vertigineuse.

Placé deuxième à la présidentielle de 2007 avec 15 %, il est passé cinquième à la présidentielle de 2012 avec seulement 7, 8 %, soit presque la moitié de son score en 2007.

Ceci explique cela.

C'est à contre cœur, n'ayant pas un autre choix, qu'il avait jeté son dévolu sur le Président Macky SALL, classé deuxième pour le soutenir au second contre celui qui était devenu son ennemi juré.

Il fallait seulement attendre quelques mois après l'élection du Président Macky Sall pour qu'il commençât à lui chercher des poux, allant même jusqu’à dire que sa vision ne dépassait pas Diamniadio.

Le temps est le meilleur juge et l'a obligé à se renier publiquement pour affirmer que la vision a dépassé Diamniadio.

Mais usant d'allégorie et dans un style alambiqué, il a voulu souhaiter au Président Macky SALL une sortie honorable.

Nous lui disons que Macky Sall est un homme d'honneur qui ne connait que les honneurs. Il est entré par les honneurs et sortira par les honneurs eu égard aux grandes réalisations qu'il a faites pour le Sénégal.

Si vous voulez être candidat à la présidentielle de 2024, c'est votre droit le plus absolu, prenez votre courage à deux mains au lieu de chercher à louvoyer.

Si ce n'était que vous le Président Macky SALL ne serait jamais président.

Il vous a devancé en 2012 et en 2019 et ne compte pas sur vous pour 2024.

Alors soyez conséquent et logique avec vous-même en édifiant l'opinion sur votre choix qui ne nous surprendra en aucune manière.

En tout cas, vous rendez très mal la pièce au Président Macky SALL qui vous a sorti du gouffre et des déboires financiers qui hantaient votre sommeil en vous nommant à la prestigieuse institution qu'est le Conseil économique, social et environnemental.

La trahison est votre seconde nature mais comme Judas, par référence aux écritures saintes que vous aimez bien, vous serez voué à la damnation !



Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.