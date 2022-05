Insécurité galopante à Dakar (Par Boubacar Mohamed SY)

Il peut être d’avis largement partagé que l’insécurité au Sénégal notamment à Dakar prend des proportions inquiétantes.



Il n’est plus possible un jour sans qu’il est fait état dans les dépêches de journaux, à la télé et à la radio de cas d’agressions contre les sénégalaises et sénégalaise.



Le pire est que les agresseurs n’hésitent pas à violenter les victimes, quelques fois ôter la vie des victimes, pour les déposséder de leurs biens.



La nouvelle tendance des agresseurs est maintenant plus grave.



Elle consiste à trouver les populations dans les maisons, en plein jour, pour les agresser.



Il s’y ajoute le rapt des enfants laissant leurs parents dans une situation de détresse inimaginable et le reste des parents dans une inquiétude assourdissante.



C’est normal. Car, il n’est pas connu la destination et l’usage de ces enfants enlevés.



Tout le monde est en danger.



Face à ces constats glaçants et partagés par tous, l’Etat doit agir de façon très rapide et très efficace, à la hauteur des ignominies.



Qu’est ce que l’Etat doit faire ?



Revoir tout son arsenal juridique et répressif pour l’adapter aux dangers du moment.



Pour rappel, l’Etat assure une mission essentielle qui est la sécurisation des biens et des personnes se trouvant sur toute l’étendue de son territoire.



La mission décrite n’est pas facile.



Elle doit donc être assurée avec stratégie et rationalité.



La rationalité voudrait que l’on implique les maires, par l’érection d’une police municipale très sérieuse, au devant du combat.



Pourquoi impliquer les communes à travers les maires ?



En effet, les maires ont pour missions d’assumer et d’assurer ce triptyque à savoir :



Tranquillité publique ;



Salubrité publique ; et,



Sécurité publique.



C’est par l’exercice de la mission d’assurer la sécurité publique, et par la moyen de la police municipale, qu’ils peuvent participer au combat contre l’insécurité.



Déjà, il faut rappeler que dans les textes, le Maire est officier de police judiciaire.



Il peut avoir sous son autorité un chef de la police municipale.



Les agents de la police municipale, qui répondent de ce chef de service, pourront exercer en uniforme.



Le seul uniforme est déjà dissuasif de beaucoup d’actes malveillants pensés par le malfrat pour être exécutés. Il suffit juste d’une omniprésence des agents de la police municipale sur tout le périmètre communal.



Le bénéfice de l’érection d’une police municipale est justement cet omniprésence des agents sur toute l’étendue du périmètre communale et cela 24 heures sur 24.



Effectivement, la police municipale est dissuasive.



Toutefois, elle ne sera dépourvue de pouvoirs coercitifs. Ce qu’il faut comprendre est qu’il est quand même recherché la sécurité des populations.



Ainsi, l’agent pourra t-il user de la force et menotter une personne si cette dernière représente un danger pour lui même ou autrui ou si cette personne refuserait d’obtempérer et tenterait de s’enfuir.



Subsidiairement, il pourra verbaliser toute personne qui dégrade l’environnement ou qui fait une occupation anarchique de l’espace public.



La police municipale permet, à ce titre, carrément de réduire l’insécurité et de maintenir le bon ordre.



Dans les pays développés, la police municipale est hyper développée.



Elle joue incontestablement un rôle essentiel. Les populations en voient le bénéfice et peuvent vaquer à leurs occupations en ayant le sentiment d’être bien sécurisées.



Cela doit être possible pour nous.



La sécurité des biens et des personnes n’a pas de prix.



L’Etat doit porter une réforme d’envergure sur cette thématique.



Le faire, c’est anticiper sur l’action du malfrat pour qu’il ne puisse agir.



En définitive, il est temps d’amorcer ces réformes qui ont un effet direct sur les populations.



Pour finir, réfléchir sur cet apophtegme :



Quand on est malade, on va voir un généraliste.

Quand c’est plus compliqué, on voit un spécialiste.

Considérons que la police municipale est le médecin généraliste et la police nationale celle spécialiste.



Si on comprend la problématique de cette façon, les choses évolueront le plus rapidement possible.



Boubacar Mohamed SY

Juriste.

Conseiller municipal commune de Patte d’oie.