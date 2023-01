Jeudi 5 Janvier 2023 : J’ai perdu un ami !

Son éternel « Sama Serigne » ne résonnera plus dans mes oreilles. Ni au téléphone, ni en face. Lorsque Mame Aissatou, m’appela le matin pour m’annoncer la terrible nouvelle, sa voix haletante ne pouvait débiter que d'inaudibles «Sou»… «Sou»… «Sou» pendant une minute au moins. Enfin, elle a usé de toutes ses forces pour terminer ce mot en trois temps distincts entrecoupés de pleurs et cri « Sou…Ley…Mane ». Et elle a raccroché aussitôt. Oui j’avais compris qu’il s’agissait peut-être de notre collègue Souleymane Diouf et que l’irréparable s’était produit. Mais j’étais vraiment loin de m’imaginer qu’il s’agissait aussi du camion fou qui a achevé sa course sur la VDN en trainant avec lui deux jeunes en moto « Jakarta » sur une distance de 300 mètres.