Joyeux anniversaire monsieur le Président (Par Mbaye Jacques Diop)

Abdou Diouf est né le 7 septembre 1935 à Louga. Il fait ses études primaires et secondaires à Saint-Louis, entame des études de droit à la Faculté de Dakar et les poursuit à Paris et obtient le Brevet de l’Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer (ENFOM) en 1960.



A 25 ans, il commence une carrière de haut fonctionnaire et occupe aussitôt de hautes fonctions administratives. Il occupe de 1960 à 1963 successivement les postes de Directeur de la Coopération Technique Internationale, de Secrétaire général du Ministère de la Défense et de Gouverneur de la région du Sine-Saloum.

Il est nommé Directeur de Cabinet du Président Léopold Sédar Senghor en 1963, puis Secrétaire général de la Présidence de la République du Sénégal en 1964. Il devient ensuite Ministre du Plan et de l’Industrie de 1968 à 1970. Il est désigné Premier ministre en 1970.

Il devient Président de la République du Sénégal le 1er janvier 1981, à la suite de la démission du Président Senghor. Il est reconduit dans ses fonctions lors des élections de 1983, 1988 et 1993. Ses différents mandats furent placés sous le signe de la politique d’ouverture au multipartisme, sur la libéralisation progressive de l’économie et sur la décentralisation.

Abdou Diouf a contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde et a lutté pour une plus grande unité africaine, notamment en assumant les fonctions de Président en exercice de l’OUA (1985-1986 puis en 1992) et Président en exercice de la CEDEAO (1991-1992). Il a contribué à la lutte contre l’Apartheid et à la résolution du problème Palestinien. Le Sénégal a multiplié les succès diplomatiques. Notre pays est l’un des plus grands contributeurs en effectif des forces Onusiennes ou de l’Unité Africaine.

A l’occasion des élections présidentielles de mars 2000, Abdoulaye Wade, actuel Président de la République, lui succède. Un haut fait de la démocratie sénégalaise porte sa marque lorsque le Président Abdou Diouf a appelé son principal opposant pour le féliciter de sa victoire, favorisant ainsi une alternance pacifique vantée dans toute l’Afrique. Sa première mission en tant qu’ancien président fut de représenter son successeur à un sommet panafricain.

Le 20 octobre 2002, Abdou Diouf est élu Secrétaire général de la Francophonie lors du IXe Sommet de Beyrouth et succède ainsi à Boutros Boutros-Ghali. Lors du Sommet de Bucarest, le 29 septembre 2006, il est reconduit dans ses fonctions pour quatre ans. Il a rempli avec brio sa mission.

Abdou DIOUF s’est retiré de la vie politique. Comme il l’a dit en 2000, il ne veut pas gêner son successeur. Il s’intéresse grandement à la vie de son pays.

Il entretient de très bonne relations avec le président Macky SALL qui a donné au Centre International de Conférence de Diamniadio son nom (CICAD) après le 15ème sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Dakar du 29 au 30 novembre 2014. Dakar était redevenue une nouvelle fois la capitale de l’Afrique Francophone.

Abdou DIOUF est un démocrate. Le multipartisme instauré en 1974 est entré en vigueur réellement en vigueur en 1981 avec son accession à la présidence de la république.

Le nombre de médias a commencé à augmenter. De nouvelles chaines de radio, des journaux et de nouvelles chaînes de télévision ont vu le jour sous son magistère.

Il a eu plusieurs distinctions, il est plusieurs fois Docteur Honoris Causa et il a obtenu plusieurs décorations dans le monde.

MBAYE JACQUES DIOP, membre du Conseil d’administration Fondation Abdou Diouf Sport Vertu