Jusqu’où irons-nous par patriotisme avec Air Senegal ? (Tango Sierra)

La fierté de tout sénégalais est de voir briller les champions nationaux partout en Afrique et dans le monde et ce dans tous les secteurs. Du sport à la culture en passant par l’éducation, la santé, l’industrie, la recherche scientifique, la démocratie et tant d’autres… Sénégal rek !



Soutenir les initiatives sénégalaises sont pour moi un devoir pour chaque citoyen car l’émergence et le développement c’est d’abord par nous et pour nous.



Air Sénégal : un diagnostic s’impose

Ce Mardi 28 septembre, à l’occasion d’un voyage avec notre compagnie aérienne nationale, il m’a été donné l’opportunité de réfléchir encore une fois sur ce concept de soutien « patriotique » a tout prix que nous devons à nos entreprises nationales. Et surtout jusqu’où devrons-nous aller pour soutenir notre jeune compagnie ?



Cotonou, Abidjan, Conakry, Freetown, Paris, New York, toutes des destinations desservies par HC et vers lesquelles j’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, de voyager avec notre fleuron national. Et contrairement à certains qui n’ont voyagé que très peu de fois avec la compagnie, je pense avoir atteint le quorum nécessaire pour émettre un avis objectif et dépassionné sur cette jeune compagnie. Notre compagnie est souffrante, nous devons l’aider.



Ce récit, est celui d’un amoureux du Sénégal. Un fervent défenseur de la compagnie Air Senegal qui aujourd’hui, souhaite s’adresser à elle, sans langue de bois.



Je ne reviendrai pas sur mes mésaventures personnelles avec la compagnie, je n’en citerai qu’une très amère : je fais partie de ceux qui ont raté l’occasion d’assister à la victoire historique des lions à la finale de la CAN contre l’Egypte à Douala. Je ne l’oublierai jamais.



Mais dans une démarche constructive il faudrait que l’on se parle sans détour et s’avouer que c’est difficile de vous rester fidèle même si j’ai ma carte de fidélité.



Un soutien éreintant !

Choisir de voyager exclusivement avec Air senegal sur toutes les destinations que la compagnie dessert est un choix fait par bons nombres de patriotes. Mais seulement avec Air senegal il faut payer de sa poche mais aussi et bien souvent de sa chaire. Il faut que cela cesse. Voyager avec vous ne doit pas être une source de stress, d’incertitudes, de manque de communication et de frustrations bien au contraire cela devrait être une expérience exaltante.



Pourquoi Air Senegal ne parvient pas encore a s’aligner aux standards internationaux et fournir un service à la Hauteur des attentes des passagers ?



Est-ce une question de compétence ?

D’aucuns pourraient parler de compétences !



Avec le nouveau directeur on parle beaucoup de chaise musicale avec le retour aux affaires des « bannis » de l’ancienne direction.

Doit-on s’attendre à mieux de la part de ceux-là même qui étaient envoyé à la guillotine du temps de l’ancien directeur Philippe Bohn ?



Sans jeter l’opprobre sur qui que ce soit je trouve que le Sénégal n’apprend pas assez de ses erreurs ou bien nous souffrons du syndrome de Stockholm.



Certaines ressources humaines ont été non seulement de toutes les directions d’Air Sénégal sous sa forme actuelle, mais elles ont été de toutes les versions de compagnie nationale : Sénégal Airlines, Air Senegal International, Air Senegal…



Ce n’est pas étonnant de reproduire les mêmes erreurs si ce sont les mêmes personnes qui les commettent qui sont aux manettes. Je ne souhaite pas qu’Air Sénégal suive le chemin des compagnies antérieures mais nous savons tous que les mêmes causes produisent les mêmes effets.



Une transformation organisationnelle profonde est nécessaire et celle-ci va au delà du remplacement d’un directeur général.



La création d’un centre de formation aux métiers de l’aéronautique est une excellente idée. Il nous faut avoir les moyens de nos ambitions. Nous encourageons cette initiative même si je ne peux m’empêcher de me demander si elle n’aurait pas dû être l’acquis préalable ou le point de notre ambition de faire du Sénégal un hub aérien. Vous me direz !



La réussite d’Air Sénégal serait notre fierté à tous. Certains vous envoient des messages durs et pas très encourageants, d’autres choisissent purement et simplement d’arrêter de voyager avec vous, moi je choisis de vous envoyer cette missive pour vous exhorter à vous réveiller et à agir.



Le bien commun c’est ce que tout le monde a le devoir de préserver mais que nul n’a le droit de détruire.



Air Sénégal est notre bien commun et nous plaçons beaucoup d’espoir dans cette compagnie alors soyez à la hauteur des attentes des sénégalais.



Tango Sierra

Un frequent flyer

