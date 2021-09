Killé SAKHO (maire de Diawara) n'a jamais appartenu à l'APR, et n'est nullement membre de Benno Bokk Yaakaar (BBY)

La semaine dernière, lors d'une interview sur Internet de l'actuel maire de Diawara, par le journaliste Mamadou SAKINÉ, sur la chaîne YouTube Wagadou Vision, beaucoup de propos mensongers ont été tenus par l'interviewé, parmi lesquels la tentative d'usurpation d'appartenance à la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY). À Diawara, c'est essentiellement deux partis politiques qui composent ladite coalition : le Parti Socialiste (PS) dirigé par l'honorable Dieydy Nayé SY et l'APR dirigé par l'honorable député Samba Yougo KOÏTA, cofondateur de l'APR et éminent membre respecté, écouté de l'APR et la coalition BBY en France. Et à Diawara, BBY a comme cordinateur Wagui TRAORÉ (membre de l'APR), enseignant et vice-Président du Conseil Départemental de Bakel. Aucun de ces trois responsables locaux n'ont investi cet usurpateur qui, après avoir fait quasiment tous les partis politiques du Sénégal : LD/MPT avec l'ancien maire Makha SAKHO, REWMI, le PDS dont il appartenait jusqu'à son départ pour créer un mouvement nommé MUD qui n'a ni queue, ni tête, fait croire ce mensonge selon lequel il est le responsable de l'APR et de BBY à Diawara. Nul besoin d'avoir une intelligence exceptionnelle pour se rendre compte de cette imposture et de ce mensonge, juste pour se rassurer, mais au fond il sait que les carottes sont cuites pour lui.





Même un non doué de culture politique sait qu'il s'égare, s'il croît que le Président hésitera à choisir entre lui et Oumar Bosso SAKHO, candidat soutenu et appuyé par les militants de la coalition BBY et leurs responsables, un candidat accompagné par des partenaires pour réaliser de nombreux projets pour la Diawara, avec le soutien unanime de la Diaspora.





L'attitude de killé SAKHO s'apparente à un manque respect notoire à son Excellence M. Macky SALL, Président de la République, que d'insinuer qu'il est prêt à trahir ses hommes de confiance et frères d'armes : son ami honorable député Samba Yougo KOÏTA et le Consul Général du Sénégal à Marseille, Docteur Abdourahmane KOÏTA.





Pour rappel, en 2016, lors du référendum du 20 mars de la même année, à Diawara le maire killé SAKHO avait fait campagne pour le NON, quand de l'autre côté, notre coalition BBY appelait à voter pour le OUI, et le OUI l'a emporté avec plus de 60 % des voix. Ensuite quant à l'élection présidentielle de 2019, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) avait obtenu pour la réélection du Président Macky SALL le même score qu'en 2016, donc c'est la preuve que cet individu qui navigue de parti politique en parti politique, n'a aucune valeur ajoutée électoralement. Bientôt, vous aurez la preuve certifiée que ce type sera le candidat du parti qui l'a élu, le PDS, parce que les carottes sont cuites pour lui, il le sait.