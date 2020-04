L'Afrique, future puissance démographique et économique mondiale. J'y crois! (Par A. Diagne)

Au lendemain de l’apparition du 1er cas de Coronavirus au Sénégal, le Président de la République s'est prononcé en mettant l'accent sur les stratégies du combat contre le Covid19 et en se focalisant sur une batterie de mesures ayant pour finalité d'arrêter prématurément la progression de cette pandémie dans notre Pays. Malgré l'effort de prévention constaté et porté par l'Etat, le constat est que le Covid19 continue de poursuivre son bonhomme de chemin.





Cette posture responsable et patriotique du Président de la République, appréciée par toutes les forces vives de la Nation, nous inspire nous citoyens sénégalais et nous interpelle sur le défi que nous devons relever, mais aussi sur notre devoir commun de protéger le Sénégal et l'Afrique en nous engageant davantage dans la lutte contre la propagation de ce virus mortel. Rarement le Sénégal aura fait face a pareille situation et c'est à nous de surmonter cet obstacle majeur et résoudre les problèmes connexes, c'est à nous jeunesse du Sénégal de maintenir le cap dans la sensibilisation et dans la mobilisation du Peuple sénégalais autour de l'objectif de l'heure qui n'est autre que de vaincre ce démon Covid19, c'est à nous de pérenniser cet élan de solidarité sociale inspirée par le Président de la République, son Gouvernement, l'ensemble des institutions, les différentes structures gouvernementales ou non et les différentes bonnes volontés résidant au Sénégal. Oui chers compatriotes, nous sommes la force vive de la Nation et nous nous devons d'être en première ligne dans ce combat pour la Nation, pour l'Afrique, pour l'Humanité. Il ne s'agit plus seulement de sensibiliser autour des gestes barrières et autres mesures collectives. Il s'agit aussi et surtout de réfléchir autour des enjeux actuels du Monde et du futur de l'Afrique. Ainsi, après avoir salué les efforts collectifs consentis par le Gouvernement et ses différents services, ceux des sénégalais de tous bords au quotidien et leur implication dans la lutte contre le Covid19, avec en première ligne le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall, j’invite le conseil national de la jeunesse du Sénégal( CNJS), en particulier et en général, l’Union Panafricaine de la Jeunesse ( UPJ), de s'inspirer de la vision du Président Macky Sall et de s'approprier le combat relatif à l’annulation de la dette africaine estimée à 365 milliards de dollars. Cette plaidoirie mérite d'être portée et évoque une solution juste, une solution d'avenir pour le Monde et l'Afrique, une solution qui peut constituer le point de départ d'une nouvelle ère qui témoignera de l'épanouissement de tous les Peuples du Monde.





De passage, je félicite le Président de la République pour son courage, son leadership et sa vision futuriste pour la cause de l’Afrique.





Avec le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, toute la jeunesse sénégalaise et africaine doit se mobiliser pour mener ce combat très noble pour notre cher continent.

La rigueur et l’attention particulière que le Président Macky Sall prête à la situation portant sur l’annulation de la dette, doivent attester notre prise de conscience internationale de la nécessité d’engager des actions fortes dans l’urgence de protéger notre continent.





Je demande au conseil national de la jeunesse du Sénégal, à travers ses 17.000 organisations de jeunesse et à l’Union Panafricaine de la jeunesse, regroupant les 52 Conseils nationaux de jeunesses de l’Afrique , d’avoir le courage d’imposer une Révolution avec comme finalité première, l’annulation de la dette africaine sans aucune condition et d’oser faire face aux problèmes, afin que notre Afrique soit au rendez-vous pour constituer la réponse à la pertinente question de Jacques Attali nous demandant : "Demain, qui gouvernera le monde ?".





Que la Jeunesse sénégalaise, unie comme un seul homme et engagée avec son Président, joue pleinement sa partition dans ce combat noble, gage d’une nouvelle relance économique pour notre continent.





Ce qui est rassurant c’est que nous avons une jeunesse forte , une jeunesse qui a toujours su faire bloc à chaque fois que l’effort commun, l’unité et la solidarité nationale ont été nécessaires. J’appelle ainsi au Président du Conseil National de la jeunesse du Sénégal , en concert avec l’Union Panafricaine de la Jeunesse de lancer une pétition. Ce serait un facteur décisif dans le cadre de la lutte.

Vive l'Afrique

Vive le Sénégal

Abdoulaye Diagne, Président de la Commission d’organisation du Cnjs.