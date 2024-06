L'éthique en question : Le comportement des ex-détenus politiques (Par Oumar Diaw)

Depuis des décennies, le mouvement de résistance a souvent été marqué par des sacrifices personnels considérables, notamment ceux de nombreux militants qui ont affronté la répression et l'incarcération pour défendre des idéaux communs. Dans le cadre du parti Pastef, ces sacrifices ont permis de cimenter une base militante solide, nourrie par des convictions profondes et un engagement inébranlable pour la patrie. Toutefois, récemment, certaines attitudes de quelques ex-détenus politiques semblent dévier des valeurs fondamentales que le parti incarne. Cette situation mérite une réflexion approfondie et une remise en question pour le bien du parti et de ses idéaux.





Les Dérapages Verbaux et la Guerre de Positionnement





Il n'est pas rare, lors de certains événements politiques ou sur les réseaux sociaux, de constater des débordements de langage et des attitudes excessives de la part de certains ex-détenus. Ces comportements, où l’on clame avec force leur statut d’anciens prisonniers pour obtenir des privilèges ou une reconnaissance particulière, sont non seulement contre-productifs, mais également en contradiction avec l'esprit de sacrifice et d'humilité prôné par le parti. En effet, se présenter constamment comme le seul symbole de résistance, c'est ignorer les sacrifices ultimes de ceux qui ont perdu la vie pour la cause. La devise du parti, "le don de soi pour la patrie", semble être reléguée au second plan par ces individus qui privilégient leur propre expérience et leur ego au détriment des valeurs collectives.





L'Émergence de la Mendicité Politique





Un autre phénomène préoccupant est celui des cagnottes en ligne et des appels aux dons, fréquemment lancés par certains ex-détenus sur les réseaux sociaux. Cette quête incessante de financement personnel, souvent sous prétexte de poursuivre la lutte, a un impact négatif sur l’image du parti et ternit l’héritage de ceux qui ont donné leur vie sans rien attendre en retour. Cette mendicité politique est non seulement indigne, mais elle risque aussi de miner la crédibilité du parti auprès de ses sympathisants et du grand public. La lutte politique ne doit jamais être une excuse pour s'enrichir ou pour quémander des ressources personnelles au nom d'une cause qui doit rester noble et désintéressée.





Appel à la Dignité et au Respect des Valeurs du Parti





Il est crucial que nous, les ex-détenus politiques nous nous souvenions des raisons pour lesquelles nous avons choisi de rejoindre la lutte initialement. Le combat pour la liberté, la justice et l’égalité ne doit jamais être utilisé comme une plateforme pour des ambitions personnelles ou des gains matériels. Ces individus, qui ont déjà prouvé leur courage et leur engagement, devraient désormais se concentrer sur la consolidation des valeurs de solidarité, de dignité et de service désintéressé au sein du parti.





Il est également essentiel que le parti prenne des mesures pour sensibiliser ses membres sur l’importance de l’humilité et du respect des idéaux communs. La reconnaissance des sacrifices individuels est importante, mais elle doit toujours s’inscrire dans un cadre collectif où l’intérêt général prime sur les ambitions personnelles.





Les ex-détenus politiques doivent être des modèles de résilience et de dévouement, non des opportunistes ou des figures de division. En cultivant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie et en adoptant une conduite exemplaire, ils pourront véritablement incarner les valeurs de Pastef et inspirer les futures générations de militants.





Le comportement de certains parmi eux soulève des questions importantes sur l'éthique et la fidélité aux valeurs du parti. En promouvant un retour aux principes fondateurs de solidarité et de sacrifice pour la patrie, il est possible de renforcer l'intégrité et la crédibilité du mouvement, assurant ainsi que le combat pour la justice et la liberté continue de façon honorable et efficace.





Oumar Diaw ex détenu politique

Responsable RH JPS Dakar