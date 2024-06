L'Exploitation du Premier Baril de Pétrole par Woodside au Sénégal : Un Tournant Historique ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Le 11 juin 2024 restera une date marquante dans l'histoire économique du Sénégal.





En effet, en ce jour, la compagnie australienne Woodside a extrait le premier baril de pétrole du champ offshore de Sangomar, propulsant ainsi notre pays dans le cercle restreint des producteurs d'hydrocarbures.





Cet événement est le fruit de décennies d'efforts et d'investissements stratégiques, notamment sous la houlette de l'ancien président Macky Sall, ingénieur géologue, dont la vision et l'engagement ont été déterminants pour cette réussite.





Les Enjeux de l'Exploitation Pétrolière pour le Sénégal





L'exploitation du champ pétrolier de Sangomar ouvre une nouvelle ère pour le Sénégal, avec des perspectives économiques prometteuses, dont entre autres :





1. Le développement Économique : L'extraction de pétrole devrait générer un revenu estimé à un milliard de dollars par an pour les trente prochaines années. Ces revenus permettront de financer des projets d'infrastructure, de santé, et d'éducation, renforçant ainsi le développement économique du pays et amorçant son entrée irrémédiable dans l’émergence bien avant même l’échéance qui était fixée l’horizon 2035.

2. Création d'Emplois : Le secteur pétrolier est un puissant moteur de création d'emplois. De l'exploration à la production, en passant par la gestion et la maintenance, des milliers d'emplois directs et indirects seront créés, contribuant à la réduction du chômage endémique de notre pays.

3. Renforcement de la Souveraineté Énergétique : L'exploitation des ressources pétrolières et gazières locales réduit la dépendance du Sénégal aux importations énergétiques. Cela permet d'assurer une meilleure stabilité des prix de l'énergie et de sécuriser l'approvisionnement des industries et des ménages.

4. Attraction des Investissements Étrangers : Le succès de l'exploration pétrolière attire les investisseurs étrangers, stimulant ainsi l'économie locale et ouvrant des opportunités pour de nouvelles industries et de nouveaux partenariats.

5. Développement Durable et Environnement : Bien que l'exploitation pétrolière présente des défis environnementaux, le Sénégal peut s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour minimiser l'impact écologique et promouvoir un développement durable.





L'aboutissement de ce projet majeur ne serait pas possible sans la vision et la détermination de l'ancien président Macky Sall. Géologue de formation, Macky Sall a su reconnaître le potentiel des ressources naturelles du Sénégal et a pris des mesures audacieuses pour leur exploitation.





• Vision Stratégique : Dès le début de son mandat, Macky Sall a mis l'accent sur l'exploration des hydrocarbures, convaincu que ces ressources pouvaient transformer l'économie nationale. Son expertise en tant qu'ingénieur géologue a été cruciale dans la prise de décisions éclairées et stratégiques. C’est ainsi qu’il amis en place le COS PETROGAZ, une structure chargée du pilotage, de la coordination et du suivi des projets pétroliers et gaziers pour une meilleure mise en œuvre de la gestion de ces ressources énergétiques nationales. Il a aussi créé l’Institut National du Pétrole du Gaz qui pour objectif de développer l’expertise nationale et de favoriser l’emploi des Sénégalais dans les secteurs pétrolier et gazier.

• Investissements Audacieux : Sous sa présidence, le Sénégal a investi des sommes considérables dans la recherche et l'exploration pétrolière, malgré les risques inhérents au secteur.

• Ces investissements ont porté leurs fruits, comme en témoigne la découverte et l'exploitation, depuis ce 11 juin, du champ de Sangomar.

• Leadership et Diplomatie : Macky Sall a également joué un rôle clé dans l'établissement de partenariats internationaux solides, notamment avec Woodside, pour assurer une exploitation efficace et bénéfique des ressources pétrolières.





En définitive, l'extraction du premier baril de pétrole par Woodside marque un tournant décisif pour le Sénégal. Les bénéfices économiques attendus sont immenses et promettent de transformer le pays. Ce succès est également l'occasion de rendre un hommage appuyé à Macky Sall, dont la vision et les efforts ont été essentiels pour atteindre ce jalon historique. Grâce à son leadership, le Sénégal entre dans une nouvelle ère de prospérité et de développement durable.





Alors, chères autorités du Sénégal, il faut rendre à César ce qui est à César et au président Macky Sall ce qui lui revient de droit, c’est-à-dire des félicitations et des hommages appuyés pour avoir mis notre pays sur la rampe de l’émergence, voire du développement économique et social.