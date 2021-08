L'Inde prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies : "Renforcer la sécurité maritime", un argument en faveur de la coopération internationale

Le 9 août, le Premier ministre Narendra Modi a présidé le débat du Conseil de sécurité des Nations unies sur le thème "Renforcer la sécurité maritime : Un argument en faveur de la coopération internationale". À plus d'un titre, il s'agissait d'une première dans l’histoire.





Tout d'abord, c'était la première fois qu'un Premier ministre indien présidait une réunion du CSNU. C'était également la première fois que la sécurité maritime fut discutée dans l'ordre du jour consacré à la paix et à la sécurité internationale. Si, par le passé, le Conseil a discuté de questions liées à la piraterie et aux vols à main armée en mer, il s'agissait de la première discussion globale de ce type.





Enfin, pour marquer la convocation de cet événement par l'Inde, le Conseil a adopté une déclaration présidentielle sur la sécurité maritime - premier document final du CSNU sur le sujet - avec le consentement unanime des 15 États membres.





La déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé que le droit international, tel qu'il ressort de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, définit le cadre juridique applicable aux activités océaniques. Elle attire l'attention sur l'utilisation de la mer parles terroristes, comme ce fut le cas lors des attentats terroristes du 26/11 à Mumbai, et appelle au renforcement des capacités et au partage de pratiques efficaces pour lutter contre ces crimes.





En outre, il a pris note du problème persistant de la criminalité transnationale organisée en mer. Elle a mis l'accent sur la sauvegarde des utilisations légitimes des océans, de la vie et des moyens de subsistance des gens de mer et des communautés côtières. L'événement a vu la participation de haut niveau des États membres du CSNU, avec quatre chefs d'État/gouvernement et dix ministres présents. Cela reflète la position internationale de l'Inde ainsi que la stature mondiale de notre Premier ministre.





Dans ses propos, le Premier ministre Modi a proposé cinq principes comme cadre pour la coopération internationale en matière de sécurité maritime. Il s'agit de la nécessité de supprimer les obstacles au commerce maritime légitime, de résoudre les différends maritimes de manière pacifique et conformément aux règles internationales ; lutter conjointement contre les menaces maritimes liées aux catastrophes naturelles et aux acteurs non étatiques ;préserver l'environnement et les ressources maritimes ; et promouvoir une connectivité maritime responsable. Ces cinq principes sont le prolongement naturel des positions déclarées de l'Inde sur le renforcement de la sécurité maritime. C'est en 2015 que le Premier ministre a énoncé pour la première fois le concept de SAGAR ou "Sécurité et croissance pour tous dans la région".





Ce concept a été suivi par son discours de 2018 au Dialogue de Shangri-La à Singapour, dans lequel il a exposé la vision indo-pacifique de l'Inde. En 2019, le Premier ministre a lancé l'initiative "Indo-Pacific Oceans" lors du sommet de l'Asie de l'Est à Bangkok, proposant sept piliers de coopération entre les États dans le domaine maritime. Avec un littoral de plus de 7 500 km et 1 200 îles, les océans ont toujours été au cœur de l'esprit de l'Inde. Notre riche histoire maritime remonte au moins au 3e millénaire avant J.-C., lorsque les habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus se sont engagés dans le commerce maritime avec la Mésopotamie. Les vestiges archéologiques du premier dock du monde, à Lothal dans le Gujarat, témoignent des prouesses de l'Inde en tant que nation maritime, il y a des milliers d'années déjà.





Aujourd'hui, près de 90 % du commerce international de l'Inde passe par les voies maritimes. Il est dans notre intérêt que les voies maritimes soient transformées en voies de prospérité mutuelle et en couloirs de paix. L'Inde s'est imposée comme un fournisseur net de sécurité dans la région de l'océan Indien et au-delà, notamment en tant que premier intervenant pour l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. La réponse rapide de l'Inde aux demandes récentes de ses voisins de l'océan Indien occidental est conforme à la vision du Premier ministre de SAGAR et de "Vasudeva Kutumbkam".





Le centre de fusion d'informations pour la région de l'océan Indien (IFC-IOR)de Gurugram est devenu une plaque tournante pour l'échange d'informations maritimes, avec plusieurs pays ayant déployé des officiers de liaison. La marine indienne a intensifié les opérations de lutte contre la piraterie, tout en fournissant une aide à la formation et au renforcement des capacités aux pays partenaires. La lutte contre la pollution marine est un élément nouveau, pour lequel l'Inde a répondu aux appels à l'aide du Sri Lanka et de l'île Maurice.





Comme l'ont fait remarquer plusieurs intervenants lors du débat du CSNU lundi, le fait que l'Inde ait réussi à amener le conseil à discuter d'une question qui n'avait jamais été abordée représente une percée remarquable. Les tentatives précédentes pour amener le conseil à délibérer sur la sécurité maritime n'ont pas abouti en raison des perceptions divergentes entre les membres, en particulier le P-5. Le débat de lundi a fait ressortir clairement les lignes de faille. Pourtant, le Conseil a adopté par consensus un document final sous la forme d'une déclaration présidentielle.





La stature mondiale de l'Inde et son rôle constructif de passerelle ont fait la différence, prouvant que les problèmes mondiaux insolubles peuvent effectivement être résolus. En accueillant avec succès ce débat ouvert de la présidence, l'Inde a établi sa crédibilité en tant qu'acteur responsable sur la scène mondiale. L'issue positive du premier événement phare de notre présidence n'a fait que renforcer notre conviction que les innombrables défis mondiaux peuvent être abordés et résolus par un CSNU réformé, reflétant les réalités contemporaines. Et avec l'Inde prenant sa place légitime à la célèbre Horseshoe Table en tant que membre permanent.





H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla,