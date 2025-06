L'IRAN LA PUISSANCE QUI DÉRANGE (Par Alioune Badara Kandji)

Aujourd'hui au Moyen et Proche Orient nous constatons une escalade de Violences qui dure depuis belle lurette . L'Alpha et l'oméga de cette instabilité sous régionale est bel et bien Israël.





Israël avec cette volonté colonialiste et hégémoniste veut imposer son diktat dans cette partie du monde .





Aujourd'hui Israël mu par des intérêts Géopolitiques et Géostratégiques veut faire taire toutes les voix discordantes à sa Politique de domination et de soumission.





Nonobstant en s'attaquant à l'Iran Israël veut coûte que coûte lancer des signaux symboliques au reste de la Sous région Proche et Moyen Orientale .





Mais que représente réellement l'Iran au sein du Moyen Orient ?





L'analyse approfondie de la Géopolitique et de la Géostratégie de L'Iran mérite une attention particulière.





S'il y a un Pays qui a toujours été constant et hostile à Israël dans ses vocations colonialistes et hégémonistes d'Israël c'est bel et bien l'Iran .





Sa posture n'a jamais varié contrairement à beaucoup de Pays de cette sous région qui souffle entre le chaud et le froid.





Leurs positions variantes en fonction de leurs intérêts singuliers et valsants .





D'ailleurs L'Iran avec sa posture Anti-impérialiste et Anti- Colonialiste lui a valu cette étiquette " d'État voyou " qui lui colle les Occidentaux et ses pairs du Moyen et Proche Orient .





L'Iran a toujours su affirmer son indépendance et son autonomie vis à vis du joug occidental.





Contrairement à ses voisins , l'Iran a su développer, dans une relative autonomie , des capacités technologiques, scientifiques et industrielles qui l'ont toujours propulsé et surtout démarquer de cette soumission Occidentale.





L'Iran en se dotant de capacités technologiques et scientifiques de haute gamme affirme tout simplement ses ambitions légitimes de défense mais aussi de Souveraineté.





Sa dotation en arme nucléaire n'est ni une menace sous régionale mais plutôt Stratégique et Géopolitique .





D'ailleurs c'est cette puissance Scientifique et Technologique qui dérange tant .





L'Iran en ayant ses ambitions de Puissance plutôt légitimes s'est vu diaboliser notamment par les États Unis et leurs alliés et plus paradoxalement plusieurs Pays Arabes .





Comme tous les Pays en possession d'armes atomiques utilisées plus par Géostratégie et Géopolitique L'Iran révèle aux yeux du monde sa Politique Souverainiste.





Cette volonté infaillible et indélébile de l'Iran de s'auto - déterminer lui a valu des sanctions , des restrictions et surtout des diabolisations surréalistes.





Mais connaissant l'Histoire de ce Pays marqué par une Histoire particulière l'Iran sera bel et bien une exception dans le Moyen Orient .





Il sera jamais sous le Joug Occidental contrairement à une bonne partie de ses pairs dans la Sous région.





L'Iran est assez ambitieux et assez autonome pour déléguer ses prérogatives et son devenir à des puissances Occidentales.





C'est un Pays qui possède une expertise avancée en biotechnologie, en recherches nucléaires controversées.





L'Iran longtemps isolé et marginalisé de la scène internationale n'attendra pas aujourd'hui pour abdiquer.





On lui a toujours imposé des embargos et des restrictions pour amoindrir ses réelles ambitions de Souveraineté.





Force est de constater que c'est vain vu le niveau de Développement Scientifique et Technologique de ce Pays .





L'Iran s'est doté de ressources humaines endogènes pour propulser son Développement.





D'ailleurs son Peuple en est une parfaite illustration d'abnégation de bravoure et surtout de soutien infaillible à leurs États.





C'est un Pays avec un fort ancrage idéologique de Nationalisme, d'Unité et surtout de cohésion face à l'essentiel.





C'est un Pays qui assume sa Voie même si elle est reléguée voire marginalisée.





Un Pays debout malgré sa marginalisation et prête à se libérer de n'importe quel joug occidental.





Un Pays Politiquement insoumis et montrant à ses pairs la Voie de l'auto- détermination et de l'affirmation.









Alioune Badara Kandji Consultant en Sciences Sociales