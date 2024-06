L’arrogance de Yora DIA : mettons les choses au clair (Par Khassim Mbacké SECK)

Cher Yoro Dia,



Vos propos reflètent une méconnaissance flagrante de la situation politique actuelle et un biais manifeste contre le Premier Ministre. Vos critiques incessantes et infondées ne font que révéler votre incapacité à appréhender les enjeux réels auxquels notre pays fait face.





Accuser le Premier Ministre de manquer de vision et d'ambition est non seulement faux, mais relève d'une malhonnêteté intellectuelle évidente. Il est facile de critiquer depuis la tribune de la presse, sans jamais avoir eu à prendre des décisions difficiles pour le bien de la nation. Votre insistance à minimiser les efforts du gouvernement démontre une volonté délibérée de nuire à leur crédibilité et de semer la discorde.





Vos comparaisons historiques sont non seulement absurdes mais aussi insultantes. Comparer M. SONKO à Caligula ou François 1er est une tentative désespérée de discréditer un leader qui, contrairement à vous, est engagé sur le terrain pour le développement du Sénégal.





Ces analogies montrent à quel point vous êtes déconnecté de la réalité contemporaine et de la complexité des enjeux politiques actuels.





Vous parlez de la Vision 2050 comme d'un simple "Deep fake", ignorant les efforts colossaux et la réflexion approfondie qui ont été investis dans ce projet. C'est facile de critiquer sans proposer d'alternatives viables. Où sont vos solutions concrètes ? Vos critiques sont vides de substance et ne visent qu'à déstabiliser un gouvernement qui travaille d'arrache-pied pour améliorer le sort de tous les Sénégalais.





Votre appel à la cohabitation est naïf et irréaliste. Vous semblez oublier que la cohabitation peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout, engendrant des blocages institutionnels et paralysant l'action gouvernementale. Votre vision simpliste de la politique montre votre manque de profondeur et de compréhension des mécanismes démocratiques.





Au lieu de jouer le rôle de critique acerbe et de semeur de trouble, peut-être devriez-vous envisager de contribuer positivement au débat public. Votre position de politologue devrait vous inciter à offrir des analyses constructives et des propositions concrètes, plutôt que de lancer des attaques infondées et destructrices.





En somme, vos propos sont non seulement injustes mais également nuisibles à la cohésion nationale. Le Sénégal a besoin de leaders et de penseurs qui construisent, pas de ceux qui détruisent.





Khassim Mbacké SECK