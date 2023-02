L’aveu de Me Toure sur le vrai projet Pastef et les idiots utiles (Par Abdoulaye Khouma)

En politique, un idiot utile est une personne de bonne foi qui sans avoir conscience est utilisée pour défendre des intérêts ou des idées d’un groupe aux dépens de ses propres intérêts et de ses convictions parce qu’elle ignore les véritables objectifs du mouvement politique dans lequel il milite. Combien de militants de bonne foi de Pastef avaient une idée au véritable du véritable projet de Pastef avant l’aveu, le « Dieufour » en public de Me Touré. Comme l’a si bien dit Me Toure le projet de Pastef est un projet salafiste et « l’élection de Sonko n’en est que la première étape ». Selon Me Toure qui cite l’article 5 et le préambule de textes de Pastef « le véritable projet est de mettre fin à l’adoration d’hommes par d’autres hommes mais l’adoration de Dieu par les hommes ». En termes simples le Projet de Pastef est de détruire les confréries qui sont selon les salafistes le plus grand rempart contre ré-islamisation du Sénégal parce que pour eux le système confrérique est en dehors de ce qu’ils considèrent comme le véritable Islam. Maintenant pour convaincre les idiots utiles, l’élite de Pastef adopte ce qu’on appelle la stratégie de la dissimulation ou Taqqiya en arabe et Bakary Samb définit comme "une stratégie de dissimulation des réelles intentions au prix de compromissions même contradictoires jusqu’au jour où le rapport de force permet de dérouler le véritable agenda". Ousmane Sonko à genoux devant le Khalife Général des Mourides et les visites aux familles religieuses relèvent cette taqqiya des salafistes qui ont déjà mis le feu au Mali, au Burkina et au Niger et dont le Sénégal est l’objectif ultime. Depuis les années 70, les islamistes ont toujours eu en ligne de mire le système confrérique sénégalais qu’ils considèrent comme anti-islamique. Après avoir échoué dans la critique frontale, ils avaient opté pour l’infiltration des grandes familles confrériques. Avec l’aveu de Me Toure l’opinion découvre leur nouvelle stratégie qui elle aussi est vouée à l’échec car la sortie de Me Toure est comme une sorte de « Réveillez-vous » des Témoins de Jehova pour le Sénégal. L’autre Projet dans le Projet Pastef est la continuation par la politique de la guerre perdue par le MFDC. Me Toure a fait un aveu. La boite de Pandore est ouverte.