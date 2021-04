La culture de démission au Sénégal et si on en parlait (Docteur Cheikh Ibrahima Faye, Pharmacien Biologiste)

Si on fait l’inventaire des démissionnaires au Sénégal, dans cas similaires à ce qui s’est passé à l’EPS de Linguère, on comptera à peine une dizaine de responsables qui ont eu à prendre cette courageuse décision.





Monsieur Abdou SARR venez de montrer votre grandeur en rendant le tablier.





Vous avez su faire de cet EPS de Linguère un hôpital attractif aussi bien pour le personnel de santé, les clients et mêmes dirigeants.

Votre crédo qui est : « la priorité à la ressources humaine qualifié et de qualité » est l’origines de votre bilan reluisant.





Pendant que dans d’autres localités la population tape sur l’Etat pour disposer d’un gynécologue et autres spécialistes, vous avez pris vos responsabilités :





- Vous n’avez pas attendu l’Etat pour mettre à la disposition des populations de Linguère un gynécologue

- Vous n’avez pas attendu l’Etat pour mettre à la disposition des populations de Linguère un pharmacien biologiste.

- Vous n’avez pas attendu l’Etat pour mettre à la disposition des populations de Linguère un chirurgien orthopédiste.

- Vous n’avez pas attendu l’Etat pour mettre à la disposition des populations de Linguère un cardiologue.

- Vous n’avez pas attendu l’Etat du pour mettre à la disposition des populations de Linguère un urologue.





Tous ces spécialistes que vous avez mis à la disposition de l’EPS ont contribuer à réduire considérablement les évacuations qui coutent très chères aux malades et entrainent un retard dans la prise en charge des malades.





La situation géographique de Linguère est telle que les zones de références que sont Louga ou bien Touba sont à plus de 100 km fait que les évacuations sont couteuses et risquées.





Vous avez parié sur le personnel qualifié et les spécialistes et le résultat est sans appel.





Pour le service du laboratoire que je dirige, je ne vous remercierais jamais assez pour l’intérêt que vous avez porté à ce service. Vous avez compris en bon médecin que la plaque tournante d’une bonne prise en charge passe par un diagnostic précis. Ainsi vous n’avez jamais lésiné sur les moyens pour doter le laboratoire d’équipement de dernière génération et de personnel qualifié et ceci a valu au laboratoire d’être classé par la direction des laboratoires dans le top 20 sur 100 laboratoires au Sénégal en matière de qualité.





Sur le plan financier vous avez réussi à équilibrer les comptes de cet hôpital qui maintenant aiguise l’appétit de tout gestionnaire.





Les fournisseurs qui étaient retissant à collaborer avec l’hôpital se bousculent aujourd’hui à la porte de l’hôpital.





Votre amour de bien faire vous a poussé à créer cette unité de néonatalogie qui aujourd’hui est au centre des polémiques. Justement parlons de l’histoire de la naissance de cette néonatalogie.





C’est ici l’occasion de rendre un hommage mérité au Docteur Fatou SY NDAO qui dès son arrivée au niveau de cet hôpital et ayant constaté les conditions d’hospitalisation des enfants qui étaient hospitalisés dans les mêmes salles que les adultes, décida de créer une unité de pédiatrie. Et de fil en aiguille le service a pris forme.





Avec l’arrivé du docteur Abdou Sarr et la présence du service de gynécologie avec les césariennes de sauvetage le nombre de prématurés augmentera considérablement, suivi d’un taux de mortalité effroyable de ces prématurés, le docteur Abdou SARR avec le Docteur Fatou SY décidèrent de mettre en place une unité de néonatalogie pour faire face au taux de mortalité trop élevé de ces prématurés. Ainsi depuis trois ans, des centaines de prématurés sont sauvés au niveau de cet unité de néonatalogie.





Ces prématurés sont sauvés avec des sacrifices démesurés des infirmiers et infirmières. Ces braves infirmières à qui ont veut faire porter le chapeau de ces malheureux évènements alors que jusqu’à présent les causes de l’incident ne sont pas identifiées.





C’est pauvres infirmiers qui ont été aussi traumatisés que les mamans ne sont même pas assistées psychologiquement sont au contraire jetés en pâture.

Ainsi né un sentiment d’ingratitude d’un système qui ne retient que vos fautes et fait fie de vos sacrifices.





- je pense à cette sage-femme qui au fin fond du Sénégal passe des années à sauver des dames et dont-on ne retiendra que la faute qu’elle aura commise.

- Je pense aussi à cet infirmier seul dans son poste de santé qui dés fois manque de tout mais fait des résultats et dont on ne retiendra que l’incident qui va survenir.





Dans cette affaire le ministère de la santé cherche coût que coût un bouc émissaire et n’a pas trouvé mieux que les braves infirmières alors qu’il n’a même pas pu établir les véritables causes du drame. Comment peut-on parler de négligence alors que personne n’est en mesure de dire avec exactitude les causes du drame ?





Le docteur Abdou SARR en homme digne a démissionné, monsieur le directeur vous pouvez marcher la tête haute, votre faute s’est d’être un bon gestionnaire, un manager, un meneur d’hommes dans un systèmes où la sanction positive n’existe pas et où la médiocrité est promue.





Vous laisser derrière vous un hôpital stable avec une bonne santé financière. Vous êtes l’un des rares directeurs sinon le seul à payer les salaires dès le 25 de chaque mois et les motivations dès le premier.





Monsieur Abdou SARR vous êtes intègres, digne, compétant et le Sénégal a besoin d’hommes comme vous.





Docteur Cheikh Ibrahima FAYE

Pharmacien Biologiste, chef de service du laboratoire de l’EPS de Linguère

Coordonnateur du Comité de lutte contre les infection nosocomiales (CLIN)