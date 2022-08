La démocratie, c'est aussi le respect du choix de l'autre ! (Par Mamadou Lamine Massaly)

M.Papa Diop, tête de liste de la Coalition Bokk Gis Gis/Liguèy vient d'opérer un choix que nous jugeons des plus judicieux. Il a rejoint en toute liberté et ,sans aucune contrainte ni condition, le groupe parlementaire de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yaakar. Depuis cette décision, des voix s'élèvent ,tous azimuts, pour y trouver à redire . Chacune y va avec son propre commentaire. Elles sont en porte-à-faux avec l'esprit de la démocratie qui postule la diversité des opinions et le respect profond du choix, voire de l'opinion de l'autre.





Le Président Papa Diop et ses proches , je le dis haut et fort, n'ont de leçon à recevoir de personne. Ces criminels de YAW-WALLU sont donc avertis. Qu'ils se taisent car ils sont autant qu'ils sont des suceurs du sang du peuple sénégalais s'ils ne sont pas des violeurs, d'âpres de chair humaine. Visez mon regard ! Il est alors temps qu'ils fassent profil bas avant qu'il ne soit trop tard.







Au Sénégal, le ridicule ne tue pas sinon comment comprendre qu'un Khalifa Ababacar Sall dévaliseur de la Caisse d'avance de la Ville de Dakar qui lui a coûté un séjour carcéral, un Karim Wade,voleur attitré et caractéristique qui a été épinglé par la CREI pour 168 Millards F CFA, un Ousmane Sonko cité, récemment, dans une affaire de viol sur la jeune fille Adji Raby Sarr, un Habib Sy ferré dans une affaire d'abus de confiance et d'escroquerie, un Barthélémy Diaz qui a toujours les mains tachetées de sang veulent s'ériger en parangons de la vertu jusqu'à vouloir nous sériner des cours de Morale? Que dire de Mamadou Lamine Diallo qui, terrassé par le Covid-19, n'a dû son salut qu'au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Pour qui se moque-t-on, vraiment ?





Je tiens à dire à l'opinion nationale et internationale que personne ne peut nous fourvoyer. Notre destin politique, on le prend et l'assume en toute indépendante et, sans forfanterie ! Ces criminels d'un autre genre ne peuvent nous faire fléchir. Leur ambition sordide de voir le Sénégal, notre très cher pays, sombrer dans l'instabilité, le chaos est , aujourd'hui, voué à l'échec. La plupart d'entre eux sont fauchés, à ce jour, comme des blés et ils nourrissent le vœu d'installer un gouvernement de cohabitation en usant et abusant des mics-macs afin de se refaire une nouvelle santé... financière.





Papa Diop et ceux qui l'accompagnent aiment le Sénégal comme leur âme et n'accepteront jamais ce partage de rapaces voraces au détriment du peuple. La clique de politiciens véreux de la Coalition YAW-WALLU aidée par cette pourriture de réseaux sociaux, ne pourront rien contre nous.

A bon entendeur, salut !





A bientôt pour des révélations encore plus fracassantes sur ces soit-disant leaders qui ne sont, en réalité , que de purs dealers éhontés.









M.Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR)