La Fonction publique évalue ses bureaux relais

Revenant sur le bilan d’étape, le Directeur général de la Fonction a informé que du 09 mars au 30 juin 2020, soit quatre (4) mois après leur lancement, les bureaux relais ont fait l’objet de 4049 consultations.Au cours des deux (2) jours de travaux, divers aspects ont été abordés comme les nouvelles offres de service à intégrer et le renforcement de capacité des agents préposés aux bureaux relais.A cet effet, le Directeur de la Gestion des carrières et les différents chefs de division ont initié les agents sur la carrière dans la Fonction publique notamment les actes d’entrée, de sortie et les actes de promotion comme, les avancements de grade et d’échelon, entre autres.La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire général du ministère et la clôture par le Directeur de cabinet et du Directeur du Renouveau du Service public initiateur de cet atelier.