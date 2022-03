La leçon de Mimi Touré à l'opposition (Par Amadou DIAO)

La bronca soulevée par la récente prise de position de Madame Aminata Touré n'a d'égal que la frousse provoquée dans le camp de l'opposition. Une opposition désemparée, sans arguments démocratiques et crédibles à opposer à la récente conférence de presse de Benno Bokk Yaakaar. C'est clair et Madame Touré l'a rappelé : le parrainage est derrière nous. Cette option d'ailleurs en vogue dans nombre de pays séduits par la clairvoyance du président Macky Sall emporte la conviction de l'écrasante majorité des Sénégalais.

Instruit par les dernières Législatives, Macky Sall a proposé la mise en place du parrainage approuvé en connaissance de cause par le Parlement. Autrement, l'électeur passerait plus d'un quart d'heure dans un bureau de vote. Nombre de listes fantaisistes nous conduirait à passer plus de 24 heures à voter sans compter la tension volontairement entretenue par une opposition toujours perdante.





La CEDEAO qu'on cherche à nous opposer n'a aucune prise sur cette matière. Le reste, en l'occurrence l'affaire Sonko, n'est que gesticulation. A cette étape de la procédure, tous doivent tendre vers le temple de Thémis. Il reste que la classe politique à commencer par Sonko doit intérioriser l'idée que la construction et la consolidation d'un État s'affranchissent des intérêts immédiats. Un État se construit dans la longue durée et la pédagogie.