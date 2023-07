La présidentielle de 2024 dans le viseur d’Anta Babacar ? (Par Alboury Alassane NDIAYE)

Le bruit court que Anta Babacar, l'actuelle directrice de SEDIMA, souhaiterait briguer la magistrature suprême.





Le compte à rebours du 25 février 2024 semble prendre forme dans les esprits des uns des autres. Ces derniers temps, cette échéance qui se tiendra dans sept mois, s’est invitée dans les débats politiques et juridiques et il se pourrait qu’il entre dans le calendrier d’Anta Babacar. L’entrée en politique de cette jeune trentenaire ouvrirait la voie aux femmes. Une candidature féminine sans doute audacieuse et ambitieuse mais qui donnerait une nouvelle orientation au Sénégal notamment au vu de la crise politique que traverse le pays. Le choix d’une femme pourrait porter le pays de la teranga vers un tournant historique.





Éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat, avenir politique de ses principaux opposants Karim Wade ou Khalifa Sall, sans parler du sort qui sera réservé à Ousmane Sonko, le scrutin qui approche à grands pas fait planer l’incertitude face aux nombreuses questions restées en suspens.