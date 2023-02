La religion au cœur du PSE

Depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, a initié le Programme spécial de modernisation des sites religieux. Cela reflète sa ferme volonté d’offrir des infrastructures de qualité aux cités religieuses, par la réalisation de grands projets comme par l’accomplissement d’initiatives collectives mais aussi son intention de concrétiser la grande importance que le peuple sénégalais accorde à la religion.





L’ambition du Chef de l’Etat est de doter les cités religieuses de résidences à même de leur faciliter l’accueil et l’hébergement de leurs hôtes et fidèles à l’occasion des grands événements religieux.





Ainsi, ce projet a permis la réalisation de projets parachevés comme c’est le cas à Médina Baye, Léona, Niassene, Tambacounda, Gorée. Mais aussi des chantiers à Ndiassane, Mbour, Cambérène, Kolda, Guédiawaye, Pikine, Saint-Louis, Sédhiou, Médina Gounass, Ziguinchor, entre autres.





C’est ainsi que le complexe multifonctionnel de Tivaouane, inaugurée en décembre 2015, a bénéficié, dans le cadre de ce programme d’une Résidence de 72 chambres portant ainsi la capacité d’accueil à 144 lits en plus des 9 suites VIP.





Le complexe multifonctionnel de Médina Baye, communauté religieuse qui tient une place importante au Sénégal et dans notre sous-région dispose également, dans le cadre de ce programme, d’une infrastructure d’accueil aux standards internationaux composée de 64 chambres et de 10 suites VIP.





Le Président a aussi aidé à l’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Léona Niassène débutés sous l’impulsion du Khalif général.





A Dakar, après Massalikoul Djinane, la mosquée du Plateau, celle de Pikine, la Mosquée Thierno Mouhamadou Seydou Ba de Bopp vient d’être inaugurée grâce à l’appui du Président Macky SALL.





La Mosquée Thierno Mouhamadou Seydou Ba, dont les travaux ont été entamés il y a 40 ans, fait partie, eu égard à sa superficie- 7 000 m2-, sa capacité d’accueil et son architecture, des merveilles cultuelles de la ville de Dakar, voire de l’Afrique.

Depuis la pose de la première pierre en 1982, suivie du démarrage effectif des travaux en 1993, sous la conduite de la Fondation Dental Daaka, les travaux n’ont pas connu d’interruption. Mais, le chef de l’Etat, Macky Sall, dans le cadre de l’assistance des pouvoirs publics aux familles relieuses, a décidé de prendre en charge la finition des travaux.





Ainsi, comme l’a souligné Siradji Agne, représentant du khalife de Médina Gounass et chargé du suivi des travaux, « en 2017, l’Etat a pris le chantier en main et y a mis environ 2 milliards de francs Cfa ».





Après l’inauguration, le Président Macky Sall a remis au khalife, les documents du titre foncier de la mosquée. Le patriarche de Médina Gounass, heureux de la réception de cette mosquée, a salué l’appui du chef de l’Etat en ces termes : « C’est une chance pour lui de venir achever cet édifice. Que le bon Dieu vous accompagne dans les projets que vous avez pour le Sénégal. Tous les présidents qui vous ont succédé ont travaillé, mais il faut reconnaître que vous avez aussi laissé votre empreinte. Il faut rendre grâce à Dieu pour cette chance. »





Le Président Macky soucieux toujours de l’équilibre et de l’équité entre les religions, ne s’est pas seulement occupé des communautés musulmanes.





An effet, la communauté chrétienne aussi a bénéficié de ce programme.





C’est ainsi que le Président a pris entièrement en charge les travaux de rénovation de la Cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor, une vieille bâtisse qui croulait sous le poids de l’âge et qui a été réhabilitée avec l’expertise de la société EIFFAGE.





Lors de l’inauguration de la mosquée Thierno Mouhamadou Seydou Ba, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky SALL, a aussi annoncé une visite dès la semaine prochaine à Popenguine pour voir l’évolution des travaux du Sanctuaire marial de cette contrée qui vont couter 2 milliards à l’Etat du Sénégal.





Ces travaux permettront une réhabilitation complète de l’infrastructure religieuse qui va disposer de 90 000 places.

Ceci entre dans le cadre de la modernisation de 7 diocèses qui font partie du programme.





Tout cela prouve, s’il en était encore besoin, que nous avons la chance inouïe d’avoir un président multidimensionnel qui ne laisse aucun secteur en rade.





Après l’économie qui va voir notre taux de croissance passer à deux chiffres dans le courant de l’année 2023, le social avec les nombreux programmes sociaux et l’année 2023 dont les 45 % du budget de 6400 milliards seront réservés au social, nous voyons toute l’importance qu’il accorde à la religion, normal me diriez-vous, dans le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, El hadji Malick SY, El hadji Omar Foutiyou Tall, Bou Kounta Diassane, Mame Limamoulaye, Baye Niasse, entre autres dignitaires religieux, mais c’est lui qui l’a fait et aucun autre.





Ces érudits que le Président continue d’honorer veilleront sur lui et sur le Sénégal qu’aucun esprit malveillant ne saurait faire tomber dans le chaos.





Ceux qui le voudraient verront leur entreprise échouer car ni ces hommes de Dieu ni le peuple sénégalais qui veille et qui sait séparer la bonne graine de l’ivraie ne laisseront prospérer de telles tentatives.





Ibrahima Baba SALL

Député maire de Bakel