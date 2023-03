La tentation malsaine du Pouvoir (Par Aly Baba Faye)

La situation actuellement sous le ciel du pays de la Teranga est lourde de tensions. Le rendez-vous de la présidentielle de 2024 est passée par là. Notamment la question des candidatures. En effet, c'est cela qui justifie les fibrilations de la contingence socio-politique. Pour faire synthèse, deux variables se retrouvent être les facteurs pouvant détériorer la paix sociale et la stabilité politique. Il s'agit d'abord de l'hypothétique troisième candidature du Président Sall, et ensuite de la participation ou non du principal leader de l'opposition Ousmane Sonko. Ce sont ces deux facteurs éminemment politiques qui sont à l'origine de tensions et qui risquent de déstabiliser la République. La hantise qui bouleverse le sommeil du Régime en place reste, en toute évidence, la prospective de l'accès de Ousmane Sonko à la magistrature suprême. Avec la peur d'une reddition des comptes et d'une chasse aux sorcières. Et voilà que l'agenda de fin de règne de l'actuel locataire du Palais est conditionné par sa succession. Et l'absence d'un dauphin capable de gagner contre l'ennemi challenger porte à la tentation du PR de se succeder lui-même. En tout cas c'est ce que pensent ses alliés même si l'interessé maintien le flou. Et sa récente sortie sur cette question, avec l'interview de l'Express, alimente outre-mesure le flou. Le fait de noyer le poisson dans l'eau du juridisme est quelque peu malsain là où tout est question d'éthique et d'esthétique. Il ne sert à rien de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel. La décision de vouloir briguer un troisième mandat ne relève que de sa propre volonté. Ce n'est pas une question de constitutionalité mais plutôt une question d'honneur personnel et d'élégance républicaine. Tant est qu'une forfaiture pourrait destabiliser le pays en sacrifiant la crédibilité des institutions à partir du pouvoir judiciaire et de son indépendance. Donc c'est de la responsabilité exclusive du PR d'éviter la destabilisation du pays. D'autre part la volonté manifeste de disqualifier le principal challenger (liquidation par voie judiciaire) est l'autre facteur de risque. Le tout sauf Sonko ne peut valoir notre commun vouloir de vivre ensemble. Il aurait fallu user le suffrage des électeurs pour éventuellement faire perdre son challenger. Et ce n'est pas une troisième candidature qui va résoudre cette question. Cette option n'est certainenent pas la bonne si elle est appréhendée sous l'angle d'une évaluation d'opportunité. Elle devrait être écartée pour le bien supérieur de la Nation. Que le PR qui a exercé deux mandats ne soit pas tenté par une forfaiture fut-elle validée par le Conseil Constitutionnel. Le PR le doit au peuple sénégalais. "kennë duma sentu si ñetteelu jo?ante" avait-il affirmé publiquement. Va't-il faire du "wax waxeet"?



En somme le débat qui s'est invité, avec tous les sophismes de technicité du droit avec de politiciens s'arrogeant le statut de kamikaze du droit est moralement maudit et socialement périlleux. En effet une troisième candidature comporte des risques et un éventuel troisième mandat ouvrirait dans notre pays un cycle infernal entre rebellion et répression ce qui porterait à une fragilisation de notre démocratie voire une destabilisation de nos institutions. Le Sénégal qui s'est retrouvé avec un statut inédit de pays "pétrolier et gazier" aura besoin de stabilité pour se projeter au niveau des nations les plus developpées. De grâce que le Président soit éclairé par la sagesse et la dignité de nos saints et de héros.



Le President ne devrait pas être candidat, au de là de ce que le Conseil Constitutionnel pourrait en penser. S'il est un homme d'honneur, s'il a une minime fibre patriotique, il ne sera pas candidat. Lui même l'avait dit: "on pourrait m'attendre partout mais pas dans une quête d'un troisième mandat". Alors puisqu'il en a déjà fait deux on devrait s'attendre qu'il ne soit pas candidat. S'il pose sa troisième candidature alors qu'il a déja fait deux mandats quoiqu'en disent les tenants de la nuance qui veulent justifier une éventuelle forfaiture en parlant de second quinquénnat. Ça c'est du verbiage malsain d'autant qu'une éventuelle troisième candidature consisterait à placer notre pays dans un processus d'instabilité. Si le PR a à coeur le destin de notre cher pays qu'il évite ce basculement. Qu'il essaie de se trouver un dauphin pour battre ses adversaires et non la liquidation par voie judiciaire.



En tout état de cause le meilleur moyen pour rester dans l'histoire c'est d'éviter à notre pays de sombrer... Il a 12 ans à la tête de l'Etat, il a fait ce qu'il a pu faire dans le bien comme dans le mal. Oui la perfection n'appartient qu'à Dieu! Si son bilan peut être mitigé on peut quand même lui reconnaitre l'empreinte de son magistère sur le plan de la contruction des infrastructures (au de la des coûts) Là ou il a péché c'est sur le plan des infrastructures immatérielles qui fonde le patrimoine de valeurs de notre pays. Maintenant le PR a la possibilité de respecter sa parole. C'est d'abord une question de dignité personelle mais aussi de respect de son peuple. Que le Président ait le Sénégal dans son coeur!