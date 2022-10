La tournée de Sonko : Le Door marteau du Fractionnisme (Par Seydou SANE)

Dans une récente tribune de Seneweb, Abdoulaye Khouma dénonçait à l’imposture permanente de Pastef avec un faux Professeur d’Université mais aussi et surtout avec un faux salafiste et un vrai fractionniste. Nous Ziguinchorois, on se pose la question encore la question de savoir pourquoi notre maire a raté la commémoration du 20ème anniversaire du Joola ? Comment le Maire de Ziguinchor s’est t-il débrouillé pour rater un tel événement ? Peut-être par conviction salafiste ? C’est la seule explication parce que Monsieur le Maire était bel et bien sur le territoire national et je ne vois pas pour un maire de Ziguinchor un événement plus important que le 20e anniversaire du Joola. Si ce n’est pas par conviction salafiste, c’est par conviction fractionniste. Fractionnisme religieux quand il oublie son devoir de maire en boycottant la grande mosquée de Ziguinchor le jour de la Korité et de la Tabaski pour la mosquée de son quartier de même que le boycott de l’inauguration de la cathédrale Saint Antoine de Padoue. Fractionnisme quand il boycotte l’accueil populaire des Lions à l’aéroport de Yoff.





Le fractionnisme est une religion chez Sonko. Il vient d’en donner une nouvelle preuve en créant l’association des élus de l’opposition alors que l’AMS est un cadre qui regroupe de façon transpartisane tous les élus de l’opposition et de la Majorité. En voulant casser l’AMS, Sonko fait du fractionnisme institutionnel. Fractionnisme politique quand il lance une politique de chasse aux sorcières à la Mairie de Ziguinchor en licenciant à tour de bras plus de 145 agents municipaux dont le seul crime est de ne pas être membre de Pastef. Fractionnisme identitaire car il accuse le Président de la République de stigmatiser les Casamançais alors que la nomination de nos frères et soeur le Ministre d’Etat Benoit Sambou Président de la CNDT, le Ministre des transports aériens et des infrastructures aériennes Doudou KA, madame la Ministre de la Micro Finance et de l’Economie Solidaire Victorine Ndey, le Ministre conseiller spécial du Président de la République Abdoulaye BADJI sans compter les autres Ministres de Kolda et de Sédhiou de même que le Directeur Général de l’APIX le docteur Abdoulaye BALDÉ prouvent à suffisance un mensonge grotesque de ce fractionniste. En plus, honnêtement, Macky Sall a plus privilégié la Casamance que le Fouta ou le Sine et Saloum.