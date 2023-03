Lamine Dieng : Aux maires Abdou Ndiaye et Samba Sall : « Arrêtez vos calomnies et propos mensongers » (Par Abdoulaye Thiam)

La publication sur seneweb et certains journaux de la place, des attaques des maires Abdou Ndiaye et Samba Sall contre le Maire Amadou Lamine Dieng, a mis les responsables du Département de Nioro dans tous leurs états.





La quasi-unanimité des Responsables de l’APR et de BBY ont fustigé les effronteries politiques de ces deux macaques qui ne militent pas pour l’union prônée et souhaitée par le Président Macky Sall et tous ceux qui travaillent pour la victoire du candidat de BBY aux prochaines élections présidentielles du 25 février 2024.







En réalité, l’heure est au « calme et à la sérénité » à l’approche de la présidentielle de 2024 et j’invite ces deux maires, d’arrêter leurs calomnies et invectives. Le comportement de ces derniers qui s’illustrent dans la division est indigne pour avoir toujours et longtemps bénéficié des largesses de ALD. Cette pratique ne les honore point et à fortiori le Département dans sa dynamique unitaire.







La seule et unique bataille qui vaut aujourd’hui, est celle qu’Amadou Lamine Dieng est en train de mener pour l’unité des Responsables dans le Département, pour la réélection du Président Macky Sall à un second quinquennat. Et rien ne pourra le détourner de cette voie.





Il n’est pas prêt à capituler devant les déchainements haineux et honteux de ces soi-disants responsables politiques en quête de d’autorité, en manque de repères moraux et qui tentent de salir son image ou de le mettre en mal avec l’opinion. Ces deux prostitués politiques, sans foi ni voix, aux comportements loufoques, doivent revenir sur terre et savoir raison gardée.





C’est pourquoi, nous dénonçons et condamnons avec fermeté les accusations infondées, insensées et mensongères de ces fantoches Maires Abdou Ndiaye et Samba Sall, mus par des intérêts crypto- personnels. De vrais bana bana politiques qui ont l’habitude de vendre leur âme pour des prébendes. Ils sont de vrais DOOR KAT qui tentent en vain de jeter le discrédit sur une personne qui n’a que le sens du devoir et du travail.





Amadou Lamine Dieng a été toujours la cheville ouvrière de toutes les victoires électorales de BBY dans le Département de Nioro Le Département de Nioro est marron beige depuis 2014, sous la houlette du plénipotentiaire Amadou Lamine Dieng, pendant que vous n’étiez que de petits et vulgaires militants qui ciraient ses sandales et géraient son protocole, comme vous savez si bien le faire avec tout détenteur de privilèges et d’avantages à donner. Le VAR est bien là pour vous clouer au pilori. Et je suis bien placé pour le dire.





La posture d’un bon responsable n’est pas dans les allégations de toutes sortes, les bassesses, la mauvaise foi, et les considérations puériles.





Ou étiez-vous lors des législatives 2022, lorsqu’Amadou lamine Dieng mettait des dizaines de millions à la disposition de comité électoral départemental pour la victoire de BBY ?





Ou étiez-vous aux élections des HCCT, lorsqu’il mettait lui seul, les moyens nécessaires pour le déplacement des élus du Département pour aller voter à Nioro ? Arrêtez vos idioties !!!!





Ensuite, vous parlez au nom de quels Maires ? Vous savez bien qu’aucun Maire ne cautionne votre démarche hypocrite et mesquine. Arrêtez d’être à la solde de ces escrocs politiques qui n’osent pas avancer à visage découvert et qui se distinguent par leurs orientations et tendances manipulatrices afin de se conférer une factice légitimité. Il fait jour et réveillez-vous.





Je vous invite à sortir de vos piteuses caches de rats et a utiliser vos aumônes publiques pour la réussite du meeting régional de ce 19 mars 2023 à Ndiaffate. Et dans ce domaine, Lamine Dieng s’est encore bien illustré.





Voilà ce qu’on attend d’un Coordonnateur. Les larrons et larbins que vous êtes n’ont qu’à prendre exemple sur lui pour vous amender. Il n’est pas votre égal et ne sera jamais votre alter ego. Khamm leen senn boppeuh.





Lamine Dieng marche sur des hauteurs et se garde de regarder en bas. Et faites-vous mien son pertinent slogan politique « Que chacun gagne chez lui et le Président Macky Sall gagnera partout ».





Vive l’unité des Responsables du Département





Vive le Président Macky Sall.





Abdoulaye Thiam responsable politique Nioro