LANCEMENT DU PARTI YEESALEN MARCHE! (Par Salif Ka)

Amadou Ly veut promouvoir une nouvelle idéologie





Le directeur de Akilee a lancé, ce week-end, son parti« YeesalEn Marche! ». Amadou Ly en a profitépour décliner ses ambitions.





Amadou Ly voit grand. Le directeur de Akilee a lancé, ce week-end,son parti politique« YeesalEn Marche!».« Ila pour objet de promouvoir l’expression d’une nouvelle idéologie au Sénégal autour des idées de la démocratie et de la responsabilité.YeesalEnMarche! place la Communauté et l’Homme au centre de son action, avec des valeurs cardinales que sont : l’éthique, la solidarité, la responsabilité, la liberté et le volontarisme », lance-t-il.





Cette nouvelle formation politique, fait-t-il savoir, vise à construire « un pays qui s’appuie sur ses ressources humaines et naturelles pour assurer son développement avant tout, tout en étant ouvert sur le monde sans aucune forme de xénophobie ou de protectionnisme mal placé ».





Sa philosophie politique, dit-il, repose sur la démocratie-responsable, mais également sur un certain nombre de principes directeurs. Lesquels principes ont trait au concept de l’Etat-entreprise, notamment dans des secteurs clefs, agriculture, industries de transformation, solutions digitales…, le renforcement du pouvoir des collectivités locales pour des politiques publiques de proximité efficaces.





Le troisième objectif est axé sur le renforcement du secteur privé. Selon lui, ce secteur doit être privilégié, avec notamment une réflexion majeure sur la fiscalité qui doit être repensée. Le directeur de Akilee SA et ses camarades comptent placer « l’érection de la reddition des comptes et de la transparence dans la gestion des deniers publics en une des pierres angulaires de la gestion publique » au cœur de leur action politique. Idem pour la refondation « des valeurs et la renaissance de « l’homosenegalensis » dans son état d’esprit, son comportement, ses actes… et la consolidation-rationalisation de nos institutions et le renforcement de la gouvernance du pays ».