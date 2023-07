« Je le redis et je l'assume » (Par Hamidou Thiaw)

« Dans une émission dont j'étais l'un des invités, j'avais décliné mon programme pour l'emploi. Et pour que ce programme réussisse, il faudrait privilégier les sénégalais par rapport aux étrangers spécialement les libanais. Les libanais qui se targuent d'être sénégalais alors qu'ils n'interviennent jamais pour résoudre les problèmes du pays, qui détiennent une vaste majorité des richesses du pays et qui sont privilégiés par les acteurs financiers. Je le redis et je l'assume il est temps de reprendre notre pays en main. Notre pays qui se nomme le Sénégal pas le Liban. Aujourd'hui les sénégalais qui sont au Liban sont dans une situation peu envieuse.





Ils ont des difficultés pour être accompagnés par le gouvernement libanais, ils doivent détenir un permis de travail pour exercer.





Il est temps d'appliquer la réciprocité. Il est temps pour un Sénégal souverain.





Est c'est le même cas en France. Depuis des mois , il est presque impossible de prendre rendez vous pour un visa. Alors que les français et les libanais se déplacent sans souci au Sénégal.





Des entreprises publiques au Sénégal sont des fois dirigées par des étrangers alors que nos enfants, nos mamans , nos pères ,nos frères et sœurs chôment. Nous devons croire en nous et réfuter ce discours que ce n'est pas possible de se développer sans les étrangers.





Nous pouvons le faire, d'autres l'ont fait avant nous. Nous avons des ressources naturelles mais avant tout nous avons une jeunesse qui représente notre plus grande richesse.





Cette jeunesse doit être le moteur de notre développement.





Il est temps de reprendre notre pays en main. »





Hamidou Thiaw président du parti MPR