« MESSAGE AU PRÉSIDENT MACKY SALL, CHEF DE L’ÉTAT, PRÉSIDENT DE L’UNION A AFRICAINE » (Par Mactar SILLA)

Enfin ! Le trophée tant attendu a été remporté de haute prestation par nos Lions sous le coaching d’Aliou Cissé, exemple par excellence de patience de sérénité et de persévérance.



L’accompagnement de l’État, la gestion de la Fédération, l’appui et les encouragements du public tant sénégalais que d’autres nations du continent et d’ailleurs ont été déterminants, démontrant que les succès se construisent dans l’effort et l’unité.



Nos frustrations de 1986, 2002, 2019 se sont estompées.



Au delà de la joie légitime de tous les sénégalais d’ici et de la diaspora, de notre large cercle d’amitié partout dans le monde, cet heureux événement ouvre et marque un élan à consolider.



Monsieur le Président de la République,



Vous avez eu l’humilité et la courtoisie de rendre hommage à chaque acteur de ce succès collectif, préparé et construit à longueur d’années.



Vous avez eu l’intelligence, l’humilité et la grandeur de convier l’opposition à l’accueil organisé pour célébrer Kalidou Coulibaly, Sadio Mané, Édouard Mendy et toute l’équipe.



Ce geste est à la fois symbolique, nécessaire, utile, fort et prometteur car l’opposition, elle aussi a fait preuve de responsabilité, de patriotisme et de clairvoyance en mettant les intérêts et l’unité du pays au-dessus de tout. Quel baume au cœur de tout sénégalais !



Une grande nation fonctionne ainsi en privilégiant l’essentiel sur l’accessoire, le consensus sur les divergences, l’intérêt collectif sur les considérations individuelles, l’accalmie sur la tension.



Les sénégalais ont déferlé de partout pour participer à la fête, démontrant ainsi leur capacité à se regrouper, à communier, à agir et à réussir.



Ils ont exprimé leur soif de victoires et de succès.



Monsieur le Président de la République, Président de l’Union africaine,



Dame coïncidence a fait que cette célébration soit précédée de votre début de mandat à la tête de l’Union Africaine.



C’est un double signe pour une charge lourde et symbolique mais exaltante.



Je voudrais vous suggérer respectueusement, de vous inscrire, aujourd’hui plus qu’hier, dans cette dynamique d’ouverture, de concertation avec toutes celles et tous ceux qui sont capables d’apporter leur pierre à l’édifice national et panafricain de développement harmonieux et durable sans préjugés ou autres considérations.



Aucun effort ne sera de trop, avec patience,abnégation, engagement pour ainsidire surfer sur le momentum et réunir les sénégalais, de toutes obédiences, de toutes compétences afin d’atteindre nos objectifs de développement pour notre jeunesse, nos femmes, nos populations rurales et urbaines.



Aucun effort ne sera de trop pour impliquer tout sénégalais, tout africain capable de vous accompagner pour la réussite de votre mission au service du continent.



De la même manière que se construit la sélection nationale victorieuse, n’excluez pas le dialogue avec tout leader politique ou de la société civile organisée ou non, susceptible ici ou dans la diaspora, de vous aider dans la réussite de votre sacerdoce national.



Monsieur le Président de la République,



La jeunessesénégalaise, composante majoritaire de notre société et tous les sénégalais peuvent, ensemble, chacun dans ses activités et à sa place, vous accompagner.



Cela est nécessaire dans le processus de consolidation de l’Etat de droit et de notre démocratie.



Cela est nécessaire pour laréalisation des objectifs prioritaires en matière de santé, d’éducation, d’essor économique où le privé national tient sa place et joue son rôle dans l’agriculture, l’industrie, les services, le numériquetransversal, la Culture, lesport dans sa pluridisciplinarité, le développement de diverses infrastructures.



En entraineur capitaine d’équipe, c’est votre rôle et votre responsabilitéde mettre les meilleurs en jeu, d’haranguer l’équipe, de vous appuyer sur tous ceux qui sont en attente sur le banc pour mouiller le maillot, de fixer des objectifs en dégageant les moyens.



Vous n’en serez que plus grandi et donnerez un exemplevivifiant, au delà du Sénégal, à toute l’Afrique qui a besoin de paix, de justice, de progrès et d’unité.

Comme beaucoup de sénégalais, l’espoir est vivace et peut se transformer en réalité quotidienne.



Le Sénégal, notre parti commun, en a besoin et le mérite amplement.



Allah SWT nous a envoyé un signal fort et nous observe.



Mactar SILLA



Président Directeur Général LABEL MEDIA



LABEL TV – SUNU LABEL TV – LABEL FM