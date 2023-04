« Il nous LESS orphelins » (Par Hamath Kane)

Quelle triste nouvelle ! Un samedi, Le Matin, très tôt comme L'aurore de Walfadjiri, Abdou Sow nous quitte à jamais. À Envi Fm, il a donné envie aux étudiants que nous sommes de devenir ce qu'il est. Puis, à Océan Fm, il a motivé des jeunes à plonger dans ce métier qui demande de la profondeur.





"Père", c'est la dimension humaniste de l'homme, qui a couvé sa "progéniture" dans les salles de rédaction et au Cesti. Quelle (im)pertinence dans les lignes, dans le ton ! Mais toujours avec habileté et art. Convaincre sans avoir l'intention et la prétention de vaincre. L'éthique était son tic dans le discours. La déontologie était son vade-mecum. Mame Les Camara, c'est le journalisme inimitable. Une voix forte qui a tracé la voie aux autres. Un miroir. C'est la presse qui est orpheline.





Hamath Kane, Rédacteur en chef de Bes Bi Le Jour