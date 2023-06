[Tribune] « Nous ne sommes plus dans un contexte pré-fasciste, nous l’avons déjà dépassé » (Moussa A. Diop)

En juin 2021, j’écrivais ce texte après avoir passé presque 3 ans à observer l’apparition de discours et des postures violentes au sein de notre espace public et politique. Je disais que nous courrions un risque grave de guerre civile. Car notre pacte social, notre idée de nation étaient en phase de démantèlement par l’action dangereuse de figures politiques dont l’agenda est l’affaissement de l’Etat du Sénégal et la destruction pure et simple des socles de sa nation. Je prends le parti de republier cette tribune à toutes fins inutiles avec de légères modifications.





« Des acteurs ayant “pognon sur rue” organisent une lutte fratricide entre les sénégalais...face au pessimisme ambiant et au manque d’alternative véritable » Ce pays est en passe d’être coulé par une classe politique, dont les pires des paltoquets confisquent la nation au gré de leurs turpitudes, leurs égos, leurs fantasmes, leurs rêves de puissances inassouvies. Tout dans la nature, le contenu des échanges et les postures incarnées par certains acteurs politiques, de même que de faux acteurs de la société civile montrent que nous allons droit vers un affrontement au sein de la grande nation sénégalaise, un

face-à- face orchestré... Les événements de mars insuffisamment analysés ne sont là que pour en attester. Dans le même ordre d’idée, indexer “un système”, ou assimiler une entreprise à des intérêts étrangers, le tout sans consistance intellectuelle ajoutée à une simplification dangereuse est une manipulation des opinions publiques, doublée d’une malhonnêteté intellectuelle inouïe. A tort ou à raison des acteurs ayant “pognon sur rue” organisent une lutte fratricide entre les sénégalais, inscrits par défaut dans des identités résiduelles, des appartenances de circonstances face au pessimisme ambiant et au manque d’alternative véritable.





PSE, Na Barr, Jotna , France-dégage, Mortal Kombat, Tibb Tank, Sénégal Tampi...ressorts véritables de tous les populismes:





• C’est bien la simplification, abusive, de la réalité par nature complexe,

• Le développement d’un regard manichéén d’un monde multicentré et fat

d’interdépendances complexes

• La messianisation et la mahdi-isation d’une figure politique,

supposément suscitée par la volonté divine et apporteuse de solution

paradisiaque. L’immaculée conception qu’incarnerait l’Homme politique

Sonko aka « Mu sell mi », « Tiobaré Yallah ji », « Sonko Ku ko sooru,

sanku ». Je veux ressusciter Hitler.

• Un discours sur la société constamment menacée par des ennemis de

l’intérieur, tapis dans l’ombre. Ici cela renvoie à une réactivation de la

figure du traitre similaire à celui des régimes totalitaires. Si ce ne sont

pas les juifs, ce sont les Francs-maçons, ou « les gens du système ». En

tout point de vue, ceux qui appartiennent à un gouvernement mondial

parallèle ou secret et contrôlent nos vies.







J’affirme ici que la notion de ” forces occultes” est en tout point similaire à l’usage du mot “les patriotes”, « les gens du système », « système », « les républicains ». Des mots qui, vidés de leur substance constituent en réalité des instruments au service d’un séparatisme savamment orchestré. De même qu’un appel au passage à l’acte drapé derrière les atours d’un slogan dont la base est d’abord une analyse finement biaisée et volontairement jusqu’au boutiste. Puis ensuite, ne proposant aucune alternative globale sérieuse autre que la violence dont les formes verbales inouïes n’augurent rien de bien positif.





A ce jeu maître el Hadj Diouf n’est qu’un épiphénomène face à certaines figures largement plébiscitées dans nos médias ou dans leurs appareils idéologiques (leurs réseaux sociaux, et leurs followers : Pape Alé Niang, Akhenaton, Mollah Morgun, Dji dji, Baye Ndiaye, Kayz Fof, Ousmane Tounkara. Pourquoi ils ne sont pas mis aux arrêts ? )





« Même si la loi sénégalaise organise la sécurité privée, ce qu’elle ne règle pas c’est l’absence d’un personnel politique véritablement engagé pour notre idéal national »