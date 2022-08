« Remerciements ou pas à la coalition Gueum Sa Bopp, à mon humble avis… » (Par Moussa Niang)

Après la brillante victoire de l’opposition à l’issue des ces élections législatives, des facilitations et remerciements nous parviennent de presque partout. Mais parmi ces réactions et les questions qui nous sont posées, nous reviennent les « Remerciements ou pas reçus des autres forces pour le travail abattu par la coalition Gueum Sa Bopp, injustement éliminée des ces joutes ». C’est le pourquoi de cette contribution ou mini analyse post-législatives.





A mon humble avis, remercier ou féliciter le leader de la coalition Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, c’est renvoyé la balle au peuple sénégalais car, il n’attendait rien qu’une victoire en retour de sa campagne pour un triomphe de l’opposition.





Parce que même éliminée sur calcul, la Coalition Gueum Sa Bopp, plus que son mot à dire, était appelée à suivre de près certes ces joutes législatives, et fidèle à ses engagements et sa détermination, se battre pour l’échec d’une ambition de décrocher un troisième mandat de ce régime en fin de règne.





Certes rares sont ceux qui s’attendaient à voir un homme aussi intrépide pour barrer la route à Macky. Certains ne manquent pas de se poser la question :





Pourquoi Bougane Guèye Dani, le leader de la Coalition Gueum Sa Bopp s’est-il investi corps, biens et âmes, sous la pluie, la chaleur et les routes cahoteuses du Sénégal dans une campagne législative, alors qu’ils sont éliminés ?





Et là je ne referai que partager la réponse sans équivoque venant de Issa D, un de nos militants qui dit « Bougane Guèye notre leader a toujours fait de son combat contre la gestion de Macky Sall un sacerdoce. Ses paroles d'hier et l'engagement qu' il fait montre aujourd'hui renseignent au moins quelque chose sur l'homme : sa constance. Quoique privés de la participation de Gueum Sa Bop, les sénégalais n'ont pas perdu de vue le rôle essentiel joué par la grande coalition. Nous ne pouvons pas être surpris quand on sait qu'il est suffisamment imbu de nos valeurs ancestrales pour laisser la coalition présidentielle gagner et implanter l’homosexualité au Sénégal ».





Saluant son autre côté noble, j’ajoute que Bougane Guèye a un tel sens de la démocratie qu’il ne peut «accepter que le dictateur puisse continuer à régner dans notre pays et son refus d’un troisième mandat ne pouvait pas laisser indifférent le peuple sénégalais. Il a battu campagne et a ragaillardi l'opposition et les sénégalais ont apprécié.





Aujourd’hui, même si des chiffres provisoires essayent d’atténuer la déception du coté de Benno, la cohabitation est devenue une réalité, l’Inter Coalition YAW-Wallu la doit en grande partie à la grande coalition de Gueum Sa Bop et à son grand leader le président Bougane. Et des leaders comme l’ancien PM Abdoul Mbaye ont publiquement salué sa détermination et son engagement.





Et justement pour parler de ces remerciements, depuis la parution des résultats qui attestent du succès de notre compagne, beaucoup m’interpellent sur le fait que l’opposition n’a pas remercié la coalition Geum Sa Bopp après cette grande campagne pour la victoire de l’opposition. Je répondrais que même s’il les magnifient, le Président Bougane ne s'attarde pas sur des remerciements, car il a battu campagne pour le Sénégal tout court. Car vu cette gestion alarmante du pays, battre campagne pour l’opposition c’est battre campagne pour le Sénégal.





Je souligne aussi que certains leaders comme Khalifa Sall ont appelé Bougane pour le remercier. Mais je tiens aussi à rappeler que Gueum Sa Bopp est d’abord un mouvement citoyen qui a toujours posé des actes de citoyenneté, donc cette campagne battue avec succès ne fait que rejoindre leur credo «le peuple avant tout, au-dessus de tout et toujours».





Mieux, un adage nous enseigne que «Soy def, defal té Yalla tax ! Di nga am fayou Yalla ce qui veut dire quiconque s’investit ou se sacrifie pour la Grâce DIEU, en retour sera comblé de bénédictions en ce monde et dans l’autre ».





Et avec la détermination de notre leader, Gueum sa Bopp, c’est la patrie avant le parti, contrairement à ceux qui le disaient hier qui aujourd’hui sont méconnaissables. Dans notre Coalition, aucune décision n’a été prise pour l’intérêt d’un quelconque membre, nous sommes toujours dans un processus pour l’intérêt général.





Et pour conclure, je vous renvoie à cette publication de Bougane Guèye Dany notre leader qui félicite et remercie les autres au lieu d’être remercié et honoré :





« Vives félicitations à l'inter coalition Wallu - Yewi pour cette belle victoire qui règle définitivement la question du 3e mandat. Rendez-vous en septembre pour l'installation des députés du peuple. Le Sénégal est un grand peuple. Le Sénégal est une grande nation », a-t-il partagé sur sa page Facebook.





Par Moussa Niang