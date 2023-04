« Yewwi Askan Wi: De l'irresponsabilité à la Haute Trahison! » (Par Dr Ibrahima Mendy)

Le Communiqué publié par la Coalition figurera, à tout jamais, sur les pages les plus sombres du Grand Livre de la République du Sénégal. A travers un mensonge abject, une véritable forfaiture morale, les apôtres de la Violence politique et sociale, ont franchi une Ligne Rouge. Car, plus qu'un Consensus, il existe dans notre pays, une indiscutable unanimité sur le rôle et la place de notre Armée, l'une de nos Institutions- pivotes. C'est avec fierté et en reconnaissance de son Action plurielle, que nous parlons tous d’Armée - Nation. Dans son offensant et indigne Communiqué, YAW parle "d'échanges avec de Hauts Gradés de l'Armée", motivant sa décision de surseoir à son intention de manifester le 03 Avril 2023. Ce "Poisson d'Avril" anticipé reflète la vraie nature de cet agrégat politique, particulièrement celle de sa composante centrale qu'est le PASTEF de M. Ousmane Sonko. Car, après avoir cornérisé et tétanisé les autres membres de la Coalition, M. Ousmane Sonko a réduit cette dernière à sa plus simple expression, à une roue du carrosse Pasteef pour mieux lui imposer sa ligne politique. De fait, en crachant sa bave venimeuse sur notre Armée Nationale, subodore que celle-ci est déloyale en s'écartant des Valeurs et Principes de la République dont elle est l'une des principales Institutions.



Grossière et perfide, cette Déclaration ignoble tente de mettre en péril le socle sur lequel est bâtie notre Armée. Aussi grave encore, cette Déclaration vise à élever la stature du Chef de Yewwi à un niveau au moins égal à celui de toutes les Institutions de la République, singulièrement à celui du Chef Suprême des Armées, qu'est le Président de la République. Ce faisant, elle serait garante et dépositaire de la paix civile, par sa capacité à dialoguer et à écarter l'Armée d'une possible intrusion dans la vie politico - sociale de notre pays!



Enfin, cette Déclaration est expressive de l'appétence, de l'addiction et de la fascination obsessionnelle de M. Ousmane Sonko pour tout ce qui tourne autour du Coup d’Etat militaire.

La réaction prompte et sans appel de l'Armée étale les mensonges et les propos lunaires de M. Ousmane et de ses sicaires d'un autre âge. Elle confirme que notre Armée est républicaine et étrangère à la tambouille politicienne des matamores de YAW.



De manière claire et sans équivoque, Yewwi affiche l'irresponsabilité qui est son logiciel politique et son option irréversible d'accéder au pouvoir par des voies non démocratiques.



Par cette Déclaration, la Coalition Yewwi commet une grave infraction politique, un véritable délit, en jettant le discrédit sur une grande Institution de la République dans le périmètre de la Haute Trahison.

A tous ceux qui ont été tentés ou mobilisés par la Coalition Yewwi, il est venu le temps de se ressaisir. Au nom de la République, de la cohésion nationale et de la stabilité du Sénégal.



Dr Ibrahima MENDY

Secrétaire Exécutif de Cellule d'Appui à la Veille Stratégique (CAVE) de l'Apr

Membre de la Task Force Républicaine