“11 mesures ! Merci Président” (Par Bouna Kanté)

Le cap est bon, Excellence monsieur le Président

“Pendant que vos adversaires commettent onze péchés capitaux, vous prenez onze mesures vitales pour nos compatriotes L'initiative est devenue naturelle après les milliards débloqués pour soulager les populations durant la pandémie. Elle paraît anodine après les cash transfert. Elle entre dans le vécu normal du consommateur assuré de pouvoir compter sur un Président protecteur. A preuve, à l'occasion de la dernière réunion du conseil des ministres, vous avez augmenté, une fois encore de 25 francs, le prix d'achat au producteur du kilogramme d'arachide. Excellente nouvelle pour les agriculteurs, les opérateurs et les industriels. Le cap est bon, Excellence monsieur le Président. La vision est porteuse d'espoir, monsieur le Chef de l'Etat. Le timing est rassurant, Monsieur le Président de l'Union Africaine.





Vous avez, pour rappel, pris 11 mesures afin de soulager les ménages. Du fer à la marmite en passant par le toit, vous avez su, en tant que chef de famille, comprendre le subconscient des goorgoorlous heureux de pouvoir payer moins de loyer, acheter plus de tonnes de fer, remplir le frigo avec plus de viande et garnir le buffet avec toutes les composantes du petit déjeuner. Né un 11 décembre, nul ne doit écarquiller des yeux en vous voyant prendre 11 mesures salvatrices. Nous, vos fidèles compagnons, sommes persuadés que le combat est avant tout social. Nul besoin de vous dire que vous nous rassurez et le peuple avec donc renforcez la cadence pour un Sénégal saint de saints sénégalais prêts à vous accompagner sur les voies de l'émergence.”





Bouna Kanté, SG de la CGIS