“« Mimi défaites », une grande gueule sans base politique” (Par Samba Sall)

“Aminata Touré dit « mimi défaites », reviens sur terre. Mimi sache que tes intox, victimisation et manipulation ne passeront pas dans ce pays.





C’est le lieu même de faire un petit rappel et de te rappeler un peu le passé , « Mimi défaite » parmi tout l’entourage du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, tu es celle qui a le plus occupé de postes nominatifs et pas des moindres et pourtant vous n’avez aucune base,de Grand Yoff à kaolack vous avez toujours eu des défaites ce que le président n’a pas pris en compte et t’a toujours donné confiance.





Depuis l’accession de son Excellence Monsieur Macky Sall à la Magistrature Suprême de l’Etat de 2012 à nos jours, en l’espace de dix ans seulement, tu a été nommée Ministre de la Justice, Premier Ministre, Présidente du CESE, Envoyée spéciale du Président de la République et tête de liste des récentes élections législatives au moment où des des hommes et des femmes beaucoup plus compétents que toi n’ont pas parlé au contraire à chaque fois ils t’accompagne dans ta mission.





Grâce au président Macky Sall, tu fais partie des rares femmes qui ont occupé le poste de premier ministre et cela montre que le président Macky sall a une considération envers les femmes.





« Mimi défaites » vous sortez pour fustiger le choix porté sur la personne de Amadou Mame Diop mais ce dernier a remporté des élections là où tu a perdu ensuite il a un niveau intellectuel qui lui permet de diriger l’Assemblée Mimi défaite tu n’as jamais gagné ton bureau de vote de grand Yoff à Kaolack, donc reviens sur terre.





Vous parlez de liens familiaux entre Dr Amadou mame Diop et le couple présidentiel c’est faux et archi faux et tu es mal placée pour le dire car tu as occupé des postes sans aucune légitimité politique et pour votre information Amadou Mame Diop est membre fondateur de l’Alliance pour la République. Il totalise deux mandats de Maire et entre dans son troisième mandat de député à l’Assemblée nationale » au moment où tu accumules des défaites.





En tant que président du mouvement MACKY ENCORE je réitère tout mon engagement tout mon soutien auprès de son excellence le président Macky Sall et j’appelle tous les jeunes à faire bloc autour de notre président afin de faire face et de mettre fin aux mensonges et manipulations de certaines personnes et nous serons toujours là à rétablir la vérité.”





Samba Sall, Maire de Dabaly président du mouvement MACKY ENCORE