“Le Président Macky Sall, le plus sûr rempart contre les desseins obscurs des forces maléfiques” (Par Cheikh Sall)

Cheikh Sall Maire de Méouane reçu par le Président Macky Sall

Le funeste projet de déstabilisation de l'Etat et de la Nation du Sénégal, nourri depuis des années par des forces obscures extérieures, avec leurs suppôts intérieurs, est en phase de lancement. Ces forces du Mal, pensent que le moment est venu de faire tomber le dernier bastion ouest africain de la démocratie, de la tolérance et de la liberté, et de faire main basse sur ses ressources, profitant également de son excellente situation géostratégique. Mais, par son expérience internationale et sa perspicacité d'homme d'Etat averti, le Président Macky Sall a très tôt compris le jeu et les enjeux internationaux et nationaux, pour alerter par le discours et anticiper par l'action.





Les convoitises internationales suscitées par notre pays sont connues et faciles à comprendre, mais quand des organisations politiques nationales se liguent avec des puissances extérieures pour des menées subversives contre notre pays, il devient impérieux pour chaque sénégalais, digne de ce nom, de se dresser courageusement, avec le Président Macky Sall, pour défendre notre patrie et notre patrimoine. Ces organisations politiques ont profité des libertés offertes par notre démocratie qui, paradoxalement fait l'objet des dénégations les plus malhonnêtes.





Elles ont joui des libertés d'organisation, d'expression et de mouvement, pour installer leurs réseaux mafieux, diffuser leurs discours de haine et de contre-vérités. Malheureusement, beaucoup de jeunes sénégalais sous l'emprise des difficultés sociales, sont devenus exigeants et impatients, tombant naïvement sous le charme démoniaque de démagogues sans scrupules, assoiffés de pouvoir. Le "projet de l’opposition est un projet de corruption de notre jeunesse, de déconsidération de nos grandes figures religieuses et morales, de déconstruction des fondements de notre société démocratique. En résumé, ce projet nous conduirait inexorablement vers l'abîme.





A l'opposé, le projet de construction nationale et sociale, dans la paix, la sécurité et la démocratie, engagé par le Président Macky Sall depuis 2012, a hissé notre pays à des niveaux de performance, qui nous valent l'admiration de la plupart des africains et autres observateurs de bonne foi. Le Sénégal sous Macky Sall est incontestablement sur la rampe de l'émergence et son destin ne peut pas s'inscrire dans un projet aventuriste et fasciste qui nous rappelle tristement le sort de l'Allemagne sous Adolphe Hitler.





Cheikh Sall Maire de Méouane