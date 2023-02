“Le Président Ousmane Sonko a toujours montré son attachement à l’enseignement de Serigne Touba” (Par Alioune Kébé, Vice Coordinateur Pastef Bordeaux)

Des détracteurs et certains médias tentent depuis notre Méga-Meeting de Mbacké, de peindre les responsables de Pastef Touba, le parti Pastef les patriotes et les militants comme une organisation qui œuvre à décrédibiliser et à défier les autorités religieuses de notre pays.





Ces manœuvres et artifices s’organisent avec des forces tapis dans l’ombre, dont le seul but est de déstabiliser les confréries religieuses de notre pays, notamment la confrérie Mouride à laquelle nous appartenons.





Nous voudrions rappeler ici les fondamentaux de notre organisation politique en son article 5, de la Doctrine Politique :





« Pastef Les Patriotes s’attache à promouvoir la Liberté des citoyens dans le respect des principes de laïcité et de pluralisme, assurant l’exercice effectif des libertés démocratiques, des droits politiques, économiques, culturels, sociaux, environnementaux et garantissant la liberté de culte à tous les citoyens ».





Nul besoin de rappeler que notre parti respecte et respectera donc la liberté de culte de tous les citoyens, comme largement répété par notre leader Ousmane SONKO.





Par ailleurs, nous militants de Touba, avons les pieds solidement ancrés dans les valeurs et les réalités cardinales de notre localité.





Le Pacte d’allégeance qui nous lie à Serigne Mountakha, Khalif Général des Mouride, ne laisse place à aucun égarement de quelque nature que ce soit.





Le Président Ousmane SONKO a toujours montré son attachement à l’enseignement de Serigne Touba ainsi qu’aux valeurs de la communauté mouride. Fervent Talibé Mouride, il a toujours montré sa fascination face à l’œuvre de notre guide, notamment la dimension économique et sociale du mouridisme.





Les politiciens qui jadis utilisaient certaines considérations infondées du reste, pour diaboliser les leaders politiques nationalistes auprès des foyers religieux, sont aujourd’hui débusqués et leurs manœuvres politiciennes et électoralistes sont en disgrâce à Touba.





La forte mobilisation de la jeunesse de Touba particulièrement à Mbacké en atteste la véracité. Les jeunes de notre localité adhèrent massivement au projet Pastef et à son idéologie politique qui vise en dernier ressort, la souveraineté économique, la liberté politique et le rayonnement culturel du Sénégal.





Ce dernier considérant met le Mouridisme, sans aucun doute au centre de nos préoccupations politiques.





En notre qualité de Responsable du Parti, nous allons continuer sans relâche à faire de la pédagogie de façon laborieuse afin d'éclairer les populations sur notre projet de société, de faire de la massification et d’être au côté des populations de Touba.





Touba est donc bien pour nous le lieu, où a triomphé l’esprit de résistance et la dignité sénégalaise, parfaitement en conformité avec les valeurs que porte notre Parti Politique.





Alioune Kebe

Vice Coordinateur Pastef Bordeaux

Responsable du commissariat Travail Emploi et

réforme de l’administration publique du Moncap France .