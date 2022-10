“Mamadou Moustapha Ba entre consécration d’une carrière et fierté pour le Saloum” (Par Fatou Seck)

“Par décret n°2022-1775 du 17 septembre 2022, le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, a confié le département stratégique des Finances et du Budget à un fonctionnaire émérite en l’occurrence Mamadou Moustapha Ba. Ce choix n’est pas abstrait, car il résulte de son parcours élogieux et de sa grande expérience au sein de ce ministère où il a gravi tous les échelons. D’abord en sa qualité de chargé de programme à la Direction de la Coopération Économique et Financière (DCEF) durant plus de dix ans, il a appuyé et accompagné plusieurs départements ministériels dans la mobilisation des ressources extérieures et dans l’exécution des dépenses aux fins de l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises.





D’ailleurs, c’est fort de ses résultats fortement appréciés par ses supérieurs et les partenaires techniques et financiers qu’il a été promis tour à tour Directeur de la Dette et de l’Investissement et puis Directeur général des Finances devenu actuellement Directeur général du Budget (DGB). A la tête de la DGB, il a été d’un apport considérable pour ses différents ministres dans la gestion des différentes crises (gestion de la COVID 19, de l’inflation du pétrole entre autres) mais surtout un des grands artisans en 2014 de l’élaboration du Plan Sénégal émergent (PSE), le référentiel de la politique économique et sociale.





Au-delà de son cursus et de sa riche carrière, ce choix consacre un homme de valeurs dont la générosité, la disponibilité, le sens de l’écoute, sa loyauté et de sa courtoisie sont connus et reconnus par tous autant dans le secteur public que celui privé. Il en est ainsi avec tous les responsables des petites et moyennes entreprises dont chacun réclame une amitié avec Mamadou Moustapha Ba.





Toutes ces qualités ci-dessus décrites prouvent qu’il est un grand homme si l’on se fie à Emerson suivi en cela par Heidegger qui disait que l’homme n’est grand que par rapport aux grandes choses qu’il suscite et qu’il défend.





Au demeurant, cette reconnaissance honore le Saloum auquel il appartient et constitue sans doute une source d’inspiration pour de nombreux jeunes en quête de repères. Que le Tout puissant lui facilite sa mission au grand bénéfice du peuple sénégalais.”









Par Fatou SECK, Vice Présidente Oumou Group