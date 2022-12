“Non Monsieur Gassama, le Sénégal n’est pas et ne sera jamais une dictature!” (Par Ansou Sané)

Ansou SANE : “partout où vous allez, la démocratie sénégalaise est saluée et reconnue par tous.”

Notre modèle démocratique est reconnu de façon universelle vous le savez bien, partout où vous allez, la démocratie sénégalaise est saluée et reconnue par tous.





Vous le savez, cette vitrine démocratique que nous sommes est le résultat d’un long processus que le Président Macky Sall a hérité de ses prédécesseurs qui l’ont construit et façonné avec comme ciment le dialogue social et politique ayant permis à notre pays de mettre en place des réformes constitutionnelles, sociales et politiques consolidantes. Le processus de consolidation de ces réformes s'est poursuivi avec le Président Macky Sall qui a dignement conservé ce leg et l’a entretenu à travers l’instauration de la journée nationale du dialogue politique. Il a aussi fait de la concertation , avec les forces vives de la nation, un outil de management de notre pays, ce qui nous a permis de trouver des solutions consensuelles face à de multiples défis auxquels le Sénégal était confronté. Il me plaît de citer , à cet égard, les dernières concertations contre la vie chère qui ont abouti à des mesures consensuelles fixées par tous les acteurs pour soulager les ménages à travers la diminution des prix des denrées de première nécessité.





Non, le Sénégal n’ est pas comparable à la dictature de Sékou Touré car autrement vous n’ aurez pas toute la liberté de convoquer des conférences de presse, d’accorder des interviews pour vous attaquer librement, parfois sans preuve, au régime du Président Macky Sall sans que vous ne soyez inquiété outre mesure. Le Sénégal n’ est pas une dictature car autrement vos rapports annuels produits à charge ne seraient jamais publiés et vulgarisés par des campagnes médiatiques de promotion.





La haine que vous nourrissez contre le Président Macky Sall n’a d’égale que le refus catégorique qu’il a toujours opposé à vos sales tentatives de voir le Sénégal légaliser l’homosexualité.





Mais jamais vous ne ternirez la qualité de notre démocratie, jamais non plus vos discours ne pourront salir la réputation et le leadership du Président Macky Sall, jamais la commande dont vous faites la promotion ne passera. Oui, sa réputation vous dépasse, son leadership fait de lui un leader universel au service de l’Afrique, un défenseur des droits universels socialement reconnus contrairement aux causes que vous défendez. Un homme qui a hissé le Sénégal sur le toit des grandes démocraties et est devenu un porte parole de la cause de l’Afrique grâce aux plaidoyers forts qu’il développe, à l’ occasion des grandes instances mondiales, sur les questions d’ ordre économique et environnemental en faveur du continent africain.





Votre penchant politique pour l’opposition, votre partialité, vos jugements partisans, vos positions politiques dénués de toute neutralité sont connus de tous mais à l’image de ceux pour qui vous agissez, vous ne saurez remettre en cause une vérité bien établie, celle de la référence démocratique du Sénégal et du leadership du Président Macky SALL. Au regard de vos agissements, il ne vous reste plus que votre intégration et une adhésion au sein d’un parti politique de l’ opposition pour que vos interventions politiques cachées revêtent tout leur caractère légitime.”





Ansou SANE

Directeur Général ANRAC

Responsable politique APR / Ziguinchor