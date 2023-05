“Ousmane Sonko: de l'Anti-France au suicide politique assisté" ( Par la Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'APR)

Les récentes sorties de M. Ousmane Sonko sont révélatrices de la situation d'un homme politique angoissé, déprimé et en pleine perdition. Profil hagard et papelard, M. Ousmane Sonko, à travers ce qui ressemble fort bien à un ultime sursaut de survie politique, à aborder 03 questions centrales dans le Temps politique actuel.





Il y a quelques jours, M. Sonko informait, joyeusement et fièrement, de l'implantation d'un Supermarché Auchan à Ziguinchor. Cette opération somme toute banale, revêt un cachet politique particulier dès lors qu'elle est associée au nom de M. Sonko. Ce dernier est entré en politique sous le drapeau de "l'Anti - Système " et de la lutte contre la France dont le genou pesant étouffait un peuple vassalisé. Mais, depuis quelque temps, le propriétaire du Pastef a, objectivement, ingurgité ses vomissures d'hier. Ses interventions et interviews planifiées, diffusées à grande échelle par les Groupes médiatiques " Mainstream" tels que RfI, France 24, Le Monde et le Figaro, avaient ému plus d'un Sénégalais. En déroulant le Tapis Rouge au chef du Yewwi, les Médias Français relayaient et renseignaient sur une vérité: M. Ousmane Sonko est devenu un homme - lige, le chouchou, le préféré, le " choisi" et " élu" des Français pour la Présidentielle de 2024. Cette posture de Déshonneur, d'avilissement et d'indignité, est ouvertement assumée par M. Sonko qui, embourbé dans d'inextricables difficultés, ne compte plus que sur Paris et " l'establishment" français pour se sortir d'affaires. C'est cette nouvelle Posture qu'il valide en garantissant, avalisant et validant l'implantation de Auchan à Ziguinchor!





Comme pour assumer son statut de d'Artagnan épée de bois au vent, le néo - mousquetaire de la Reine -France, accuse les FDS d'une " tentative d'empoisonnement ". Cette ridicule et grossière affirmation, à été battue en brèche par tout le monde scientifique de notre pays et par tous les Cabinets spécialisés dont les noms étaient associés à cette honteuse et inacceptable contre - vérité!





Cette double situation expose les traits majeurs de la personnalité de M. Ousmane Sonko, un homme sans scrupule qui prend toutes les libertés avec la Vérité, manipulateur hors- pair et prêt à tout pour accéder au pouvoir!





Se prononçant sur l'appel au Dialogue lancé par le Président de la République, M. Ousmane Sonko rappelle ce qu'il n'a jamais cessé d'être: un nihiliste, un anarcho - populiste qui ne croit guère à l'accès au pouvoir, par des voies démocratiques. Plaçant son ego nombriliste au-dessus de Tout, M. Sonko démontre que le Sénégal n'est pas sa priorité et que, seule importe, sa survie politique. Mais, l'adhésion massive de l'écrasante majorité du peuple Sénégalais et des Forces sainement vives de notre pays à cet appel du Président Macky Sall, témoigne de la maturité de notre grand peuple. Celui- là même attaché à la paix civile, à la cohésion nationale et aux Valeurs et Principes de la République.







C'est dire que l'imitateur de Iznogood, accompagné de "Madame Mandat", néo - opposante et poids plume politique..., est en marge de la grande Histoire du Sénégal qui continue de s'écrire, sous Macky Sall, dans toute sa splendeur!





La CAVE

( Cellule d'Appui à la Veille Stratégique) de l'APR.