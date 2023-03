“Ramadan Mubarak, Adja Mimi” (Par Dr Ibrahima Mendy)

On dit souvent que " c'est de la confiance que naît la trahison " ou encore que " quand on cherche l'Article Vérité, il ne faut jamais consulter le Dictionnaire du Diable ". Notre compagnonnage avec Mme Aminata Touré, valide la profonde justesse de la sagesse populaire ainsi exprimée.





A force de vociférer, de beugler et de hululer, Mme Aminata est affublée, aujourd'hui, du sobriquet "Madame Mandat". Perdue par ses prétentions indues, son manque d'épaisseur politique, l'éternelle nommée, jamais élue, divague en pleine jungle politique. Le narcissisme, la haine de perdante et l'esprit revanchard en bandoulière, Aminata Touré fait ce qu'elle sait faire: l'invective, la redite primaire pour l'accélération de la cadence d'une farandole rythmée par un disque rayé. Son Projet, c'est son Programme: Tout et Tous contre Macky Sall pour 2024! Le Politique, avec elle, perd de sa noblesse et de sa superbe, pour se crisper sur les boules puantes, les miasmes pestilentiels et les "alliances" opportunistes.





Le " règlement de comptes " à travers ce qui est censé faire le plus mal à l'adversaire, telle est la stratégie triviale de Mimi Touré. Pour elle, le " 3e Mandat" est le mantra, l'axe exclusif autour duquel elle envisage, organiser et préserver son existence politique.





A cet effet et pour ce faire, son discours politique tient en 03 phrases: " la Constitution est claire. Nul ne peut faire plus de 02 Mandats consécutifs. Une 3e Candidature de Macky Sall, est juridiquement et moralement inacceptable ". Voilà, c'est cela le Programme de Mini, Pardon Mimi!!





Parce que nous ne reconnaissons à Aminata Touré aucune compétence en matière de Droit Constitutionnel; parce que tous les grands Constitutionnalistes de notre pays valident juridiquement cette Candidature ( même si certains d'entre - eux, réajustent leurs positions au gré des pressions); parce qu'enfin, seul le Conseil Constitutionnel est, en la matière, le seul, en Droit, le juge suprême et exclusif, les rodomontades et les galéjades de "Mme Mandat" nous laissent de marbre!





De même, l'ex - égérie, à la limite de Sherpa, dévaluée et en pleine déshérence, cherche désespérément, une branche de salut. Opportuniste et " situationniste" à souhait, " Madame Mandat " a trouvé la meilleure des cibles: la Jeunesse!





Ramant en eaux troubles, elle ferme les yeux et bouche ses oreilles, pour oublier que c'est bien le matamore Ousmane Sonko, boutefeu au discours mortifère qui est à l'origine du climat délétère qui prévaut dans notre pays. C'est lui, et lui seul, qui porte l'entière responsabilité de la mort et de l'emprisonnement de nombreux jeunes! Madame, aucune obligation du Présent, fût - elle la haine la plus monstrueuse, n'autorise la démolition de la mémoire. Nous constatons, le cœur contrit, que même après avoir touché le fond de la bassesse et de l'ignominie, vous continuez à gratter le fond!!!





Pourtant, Madame, parce que le Ramadan est le mois sacré, le meilleur des mois, celui du Pardon Rédempteur, nous vous disons: " Ramadan Mubarak "





Dr Ibrahima MENDY

Responsable Politique APR

Secrétaire Exécutif de la Cellule d'Appui à la Veille Stratégique (CAVE) de l'APR