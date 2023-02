“Un an à la tête de l’UA : Le Président Macky Sall réinvente le leadership africain à l’international” (Par Ansou Sané)

Désigné, le 5 février 2022, pour conduire les destinées de l’Union africaine (UA), le Président de la République Macky Sall a porté le rayonnement de cette instance continentale à un niveau jamais égalé. Le succès retentissant de ses nombreux plaidoyers renseigne sur son leadership incontournable sur la scène internationale. Les propos ne sont pas assez dithyrambiques pour apprécier le mandat du Président de la République Macky SALL à la tête de l’Union Africaine (UA). Depuis les Pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), jamais la voix d’un président en exercice n’a été aussi audible.





Le Président de la République du Sénégal a, en réalité, donné une impulsion de haut niveau aux affaires continentales. Il a cherché à faire bouger les lignes et il a réussi. Ce fut le cas lors de son déplacement en Russie le 03 juin 2022 pour éviter à l’Afrique les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine. Cette mission diplomatique qui a porté ses fruits, quelques semaines après, entre en droit ligne des initiatives ambitieuses que le Chef de l’Etat a lancées sur la scène internationale. A cet égard, le président Macky Sall a fait de l’octroi de deux sièges africains permanents au Conseil de sécurité de l’ONU son cheval de bataille diplomatique et a également plaidé pour que l’Afrique rejoigne le G20.





Dans le domaine économique, alors qu’il s’exprimait pour la première fois en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine (UA), le Président Macky SALL s’engageait à poursuivre le plaidoyer pour la réallocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) en faveur des pays africains. Un engagement qu’il a tenu, jeudi 09 juin 2022, face aux dirigeants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans la défense des intérêts supérieurs de l’Afrique, le président Macky Sall n’a pas traité la culture en parent pauvre. « L’Afrique que nous voulons, c’est aussi celle qui recouvre l’intégralité de son patrimoine culturel », précisait-t-il. « La restitution de notre patrimoine spolié restera au cœur de notre agenda, parce qu’il fait partie intégrante de notre identité civilisationnelle ; c’est ce qui nous relie à notre passé et forme le viatique que nous devons léguer aux générations futures », a fait savoir le président Sall. « L’Afrique que nous voulons bâtir ne peut faire l’impasse sur son héritage culturel. Le temps ne saurait effacer notre mémoire collective. Le poids de l’histoire et les pesanteurs du présent ne sauraient inhiber notre volonté de déconstruire les préjugés et les déterminismes qui entravent la marche de notre continent vers le progrès » disait-il dans sa déclaration lue à la Tribune de l’UA, le 5 février dernier.





Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que c’est avec constance et dévouement que le président de la République Macky Sall a conduit son mandat à la tête de l’Union africaine. D’ailleurs, ses nombreux succès diplomatiques sur la scène internationale n’ont pas laissé indifférents les observateurs qui se sont unanimement félicités du leadership positif exercé par le président Macky Sall à l’international, au grand bonheur du continent africain.





Ansou SANÉ