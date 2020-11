Le billet de Salla Gueye : «An-jeux» politiques !

C’était clair, depuis longtemps. 2020 est une année «foirée». Son cortège de malédictions le prouve assez: Coronavirus, accidents tragiques, mort subite de grandes figures… Mais au Sénégal, c’est inéluctablement une année très épicée, politiquement bien mouvementée. Parce que 2024 est si loin, si proche, nous dira-t-on. Les grands enjeux se dessinent dans un tourbillon de joutes verbales, d’échanges de piques par presse interposée et même d’accusations de complot. Les acteurs du succulent jeu se sont déjà lancés dans une véritable bataille politique.Idy, désormais patron du Cese, est certainement heureux de s’adjuger ce noble titre de «Président». A l’image d’Abdou Diouf avec Me Wade, ‘’Borom’’ Rewmi a permis à l’actuel régime de matérialiser son «gouvernement élargi à l’opposition».Sa décision audacieuse, dont les coulisses ont duré plusieurs mois, est sujette à polémiques. Mais à ses yeux, les critiques ne font que rendre l’homme plus fort. «Quand tu vois la barbe du voisin brûle, mouille la tienne», se justifie-t-il. Mais comment fera-t-il pour sauver sa barbiche lui qui n'en a point?