Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Tout change pour...Rien !

Les législatives de juillet prochain se préparent activement dans les états-majors politiques. Des coalitions se renforcent et d’autres se créent.





Yewwi Askaan Wi s’est renforcée d’anciens autoproclamés société civile comme Dame Mbodj, syndicaliste et rat des plateaux de télévision, accompagné de son collègue enseignant, Mamadou LamIne Diante et d’autres pas très connus dans les médias. Ces nouveaux transhumants( ils ont quitté la société civile pour entrer en Politique) vont affronter, vent debout, les autres coalitions en compagnie des fondateurs de YAW. À ce propos, Seydi Gassama directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, estime qu‘il n’est pas honnête de profiter d‘une certaine popularité dans la société civile et ensuite plonger dans l‘arène politique. Les nouveaux transhumants sauront apprécier cette remarque d‘un droit de l‘hommiste.





Cette semaine écoulée, des leaders politiques se sont regroupés autour d’une nouvelle coalition dénommée PRÊT à AGIR avec ETIC pour AWALE Sénégal ci REEWUM NGOR. Le nom provisoire de la coalition est une juxtaposition intelligente des noms des différents mouvements animés par les principaux leaders que sont: Abdourahmane Diouf (Awale Sénégal )Thierno Bocoum (Alliance Generationelle pour les Intérêts de la République) Thierno Alassane Sall (République des valeurs)





Hamidou Ibrahima Dème (Ensemble pour le Travail l’Intégrité et la Citoyenneté ) Cheikh Oumar Sy (mouvement Pour le Renouveau de l‘Espoir et de la Transparence )





L’objectif de la nouvelle coalition, selon Thierno Alassane Sall, est de construire une société moderne, tournée vers le développement progrès et l’efficacité. Pour les concepteurs de la coalition, pour atteindre cet objectif, ce sera avec des hommes nouveaux, selon Thierno Alassane Sall. Mais quand on prend un à un ces leaders, ils sont loin d’être des hommes nouveaux, à part le Juge Dème qui est le seul novice en politique dans la coalition. Abdourahmane Diouf et Thierno Bocoum étaient parmi les têtes pensantes du parti Rewmi de Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall, ancien responsable des cadres de l’APR et ancien ministre de Macky Sall, Cheikh Oumar Sy (ancien député et compagnon de Mansour Sy Djamil). Voilà les principaux responsables qui veulent construire le Sénégal nouveau avec des hommes nouveaux. Vont-ils céder la coalition avec les hommes nouveaux? Sont-ils partisans de la fameuse théorie, il faut que tout change pour que rien...ne change ? Le temps qui est meilleur Juge nous le dira.





Concernant toujours TAS, certains observateurs de la vie politique sénégalaise cherche à savoir quel est le projet de société du responsable de la République des Valeurs, part les bonnes intentions ?





A peine née, un membre de la coalition tire à coups de Bazooka, sur le nouveau maire de Dakar, Barthélémy Dias, éminent membre de Yewwi Askaan Wi, qui, selon Thierno Alassane Sall( TAS) invité de la 7Tv, recrute des copains sans l’aval du conseil municipal qui n’avait pas prévu ces deux postes budgétaires.





Cette pratique Barthelemy Dias l’a toujours condamnée et il aurait dit, parlant du régime de Macky Sall, que nous sommes dans Une République de coquins et de copains! On pourrait lui rétorquer que ce qui vient de se passer dans la mairie de Dakar, avec ce recrutement au pifometre, rien d’autre que du copinage. S’il y a un autre nom, qu’on nous informe !





Barthelemy qui n’a pas sa langue dans la poche, a répondu à ses détracteurs dans la presse en précisant que sa décision constitue un retour à la démocratie, à l’équité et à la justice. Le maire de Dakar explique, qu‘ aucun sénégalais attaché à ces idéaux ne pourrait s’indigner des nominations en question.





Là nous sommes toujours, dans la fameuse théorie, Il faut que tout change pour que...rien ne change!





TAS explique que ce comportement (du maire de Dakar) est en totale contradiction avec certaines idées consignées dans les conclusions des fameuses Assises Nationales auxquelles Barthelemy Dias était acteur. En effet, selon les Assisards, tout recrutement devrait se faire par un appel d’offres et non au pifomètre.





Mais TAS a été confondu dans ses contradictions par notre confrère Amadou Diouf qui relevait que l’invité décriait les termes dans lesquels l’autoroute à péage a été construite par le gouvernement de Abdoulaye Wade, alors qu’il était à l’opposition. Mais quelques mois après, le nouveau président Macky Sall lui confie le ministère des infrastructures devant gérer l’autoroute à péage. Après avoir pris service, il n’a pas dénoncé ce contrat qu’il trouvait mauvais. Il a laissé la situation telle qu’il l’avait trouvée.





Cela nous ramène à la fameuse théorie, Il faut que tout change pour que....rien ne change!



Le dépôt des parrainages et des candidatures se fera cette fin de semaine au niveau des lieux dédiés. Il faudrait cependant, éviter ce qui s’est passé l’année dernière où on a assisté à une bousculade pour ne pas dire...une bataille des mandataires des différentes coalitions pour être les premiers à déposer et éviter une probable forclusion. Le Directeur des élections devraient organiser une réunion, pour tirer au sort l’ordre de passage de chaque coalition. Le timing devrait alors être respecté par tout un chacun. Comme cela, aucune bousculade ou de positionnement favorisé, ne sera toléré. Toutes les coalitions étant d’égale dignité, il faut qu’elles soient traitées au même pied d’égalité. Avec les nouvelles technologies, nos ingénieurs informaticiens sont interpellés pour nous trouver un logiciel capable de recevoir, contrôler et valider ou invalider ces différentes listes de parrainage. Sans aucune contestation ou suspicion, pour préserver la paix sociale.



Le président Macky Sall, chef de la coalition Benno Book Yakaar, a inauguré une série d’audiences. Il reçoit régulièrement des maires élus par des coalitions de l’opposition, particulièrement de Yewwi Askaan Wi qui transhume vers les prairies marron. Les observateurs de la vie politique sénégalaise estiment que dans un régime démocratique ces audiences n’ont pas lieu d’être. Cela affaiblit la démocratie sénégalaise connue et reconnue comme étant majeure en Afrique depuis les deux alernances à la tête du pays en 2000 et 2012 après des élections libres.





Ce phénomène de transhumance, peut ne pas être productif pour Benno Book Yakaar dans la mesure où ces maires transhumants ne sont pas sûrs d’être suivis par les populations aux prochaines élections législatives. Elles pourraient considérer leur maire comme celui qui a détourné leurs suffrages des locales au profit d‘une autre coalition.





Cependant on constate aussi que d’anciens responsables de l’APR ou de la mouvance présidentielle transhument vers les coalitions de l’opposition et sont accueillis à bras ouverts et ne sont pas traités de...traîtres mais plutôt de patriotes. C’est le cas de plusieurs anciens ministres ou directeurs généraux qui ont rejoint des coalitions de l’opposition après leur disgrâce. Hier on chantait les louanges du patron, aujourd’hui, il est traité de tous les noms d’oiseaux.





Cela nous rappelle la fameuse lettre du Juge Keba Mbaye, dans laquelle il demandait, en substance, aux membres de sa famille, de ne jamais dire du mal de quelqu’un qui vous a, une fois confié, une responsabilité. Qui est le responsable de l’opposition le plus virulent envers Macky Sall ? Suivez mon regard !





Tout cela nous oblige à un retour absolument nécessaire à nos valeurs ancestrales negroafricaines où la reconnaissance est une vertu majeure quand on veut vivre en harmonie dans une société normalisée. Ces politiciens nous prennent en otage avec des comportements qui sortent des normes sociétales et pensent être plus intelligents que nous autres Gorgorlous.



La guerre de l’Ukraine fait des vagues dans tous les continents et particulièrement en Afrique. La situation alimentaire mondiale est perturbée avec la rareté du blé et de l’huile de tournesol dont les deux belligérants sont parmi les plus grands exportateurs. Il en est de même pour le gaz et le pétrole.





Au Sénégal on sent les effets néfastes de cette guerre. Le carburant se raréfie, occasionnant des files interminables de véhicules là où on peut en trouver.





Pour juguler ces difficultés, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la solidarité nationale va octroyer à 542 926 familles un Cash Transfer de 43 milliards de Francs CFA, soit 80.000FCFA par famille pour les aider à faire face aux difficultés.





Cette forme de distribution est plus souple et permet aux bénéficiaires de prioriser leurs dépenses, en toute liberté et dans la dignité. Cela vaut mieux que de recevoir un sac de riz, de l’huile et autres denrées sans aucune discrétion.





Cette manne d’argent distribuée dans tout le pays, va fouetter les économies régionales car les denrées seront achetées sur place ce qui fera l’affaire des commerçants locaux. Cette formule est meilleure que celle de l‘année dernière pendant la distribution des kits alimentaires, au temps du Covid19 où toutes les denrées distribuées étaient achetées à Dakar au détriment des commerçants des régions. Cette fois-ci, point de rabatteurs ou de distribution de denrées souvent pas de qualité supérieure mais vendues à l’État à un prix exorbitant, totalement différent du prix d’achat.





Cette forme d’assistance, adoptée par le gouvernement sénégalais, existe partout dans le monde quand il s’agit de faire jouer la solidarité nationale. Aux États -Unis, pendant la pandémie du Covid 19 le gouvernement américain avait octroyé une somme de 500 dollars à chaque citoyen Américain en guise de soutien.