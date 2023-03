LE COMPLEXE DE CERTAINES ÉLITES POLITIQUES VIS-A-VIS DE LA FRANCE (Par Ndukur Kacc Ndao)

J'ai lu avec intérêt certains au sujet de la France et de nous. Admettons que Sonko parte en France. Ce serait le pire symbole de démagogie lorsqu'on analyse son discours de façon longitudinale. Cela devrait être une honte pour Sonko d'envisager cette perspective. Si c'est le gatsa gatsa il faut rester se soigner au Sénégal. C'est le vrai symbole du respect de nos structures sanitaires. On voit bien que Sonko a juste peur. Il n'a pas le courage qu'il déclame si l'idée de son testament est vraie.



Ayons du respect pour nos structures de santé. L'Etat a compris cette idée d'évacuation même si je lui souhaite un prompt rétablissement. Durant notre brève histoire politique, des hommes et des femmes ont été emprisonnés, torturés voire tués dans les geôles de Senghor, Diouf. On ne les as jamais entendus se plaindre. Sauf que le contexte des médias a changé. La plus petite égratignure est montée en épingle et on se dépêche d'aller à la clinique au moment où les autres manifestants n'ont pas de quoi payer des consultations ou acheter des médicaments. Quelle tristesse révolutionnaire. Juste par la bouche.



Sonko n'est vraiment plus un enjeu pour moi car il ne sortira pas indemne de ces procès et de sa candidature quasi improbable. Il a fait trop de fautes tactiques que ses partisans cherchent à combler. Que PASFEF alors se prépare à avoir un autre candidat s'il tient à son projet. La politique on la fait pas avec de l'émotion. Mais avec une analyse objective des situations. Ceux et celles qui pensent que Macky va reculer ne connaissent pas sa psychologie. Il ira jusqu'au bout. On verra ce que les jusqu'aux boutismes vont produire comme résultats dans la stabilité de notre pays.



Ndukur