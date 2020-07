Le CRD, excès et insignifiance

Le Sénégal retient son souffle le CRD va se réunir ? Quel ordre du jour ? Insulter le régime et déverser de la haine. Sur quel sujet ? Pas important, c’est pour la photo, les mêmes mots, le même disque rayé et surtout croire d’abord en eux mêmes. Puis, ils vont évoquer les dernières images de l’actualité pour parler du Président Macky Sall !



Qu’il parte acheter son mouton de Tabaski comme chacun, c’est un sujet pour eux à relier au foncier du littoral !

Qu’il aille au Mali dans le cadre de la CEDEAO, c’est un autre sujet ramené à la dimension intérieure, alors que la vie institutionnelle est limpide et que les résultats des urnes, seul véritable curseur de l’adhésion du peuple, ont eu lieu avec des résultats édifiants !

Qu’il se batte pour la dette africaine c’est un autre sujet pour eux à mettre en relation avec... les rapports de l’IGE !

Ne cherchez surtout pas de logique, le cartésianisme n’est pas leur fort et le cheminement de leur pensée est difficile à suivre puisque la boussole qui les guide est aveuglée par la haine. Aouzzou Bilah !

Cela me rappelle (et je le rappelle aux jeunes) la propagande chinoise contre La Bande des Quatre, en 1976 ; elle disait que les sismologues n’ont pas pu prévoir le terrible tremblement de terre meurtrier de Tangshan parce qu’accaparés par la réflexion sur les méfaits de cette bande et sa révolution culturelle !

C’est dire que tout cela inspire plutôt pitié et devient excessif. Et comme le disait déjà Talleyrand : "Tout ce qui est excessif est insignifiant".

Chateaubriand disait quant à lui que "l’ambition dont on n’a pas le talent est un crime". Deux citations à méditer au niveau du CRD dans la rubrique questions diverses puisque le reste de l’ordre du jour est connu d’avance.





Bachir Samb

Citoyen sénégalais